Мировой контекст, или Приметы переменчивой эпохи

Конституционная реформа в нашей стране проходит в период цикличных перемен в развитии цивилизации. Существенные перемены в геополитике, геоэкономике и культурной сфере, давление со стороны великих держав толкают средние государства к новым вершинам. Портрет новой эпохи дополняют развитые технологии и наука.

В мире значительно возросло количество конфликтов и противоречий. Эксперты предостерегают о замедлении роста мировой экономики и темпов международной торговли. Снижаются объемы глобальных инвестиций в развивающиеся страны.

В контексте таких тектоничес­ких сдвигов и исходя из новых политических реалий у граждан пробуждаются новые требования к общественным ценностям. Поэтому, чтобы развиваться в соответствии с новыми веяниями времени, многие государства пересматривают основные законы и правила. К примеру, недавно Премьер-министр Японии представила предложения по внесению изменений в Конституцию. В Германии наметились тенденции к изменению «модели Меркель». О принятии новой Конституции говорят и в Турции. Поэтому считаю, что в период, когда меняется мировая повестка дня, вполне обосновано и наше стремление к новой Конституции.

Глава государства обратил внимание на первопричины конституционной реформы: Конституция 1995 года была принята в то время, когда наша страна только начала вставать на ноги, и в ней сохранились следы трудных дней начального периода независимости. Но сменилась эпоха, и Казахстану нужна обновленная стратегия будущего развития.

В свое время создатель «китайского феномена» Дэн Сяопин предложил в качестве главных направлений модернизации сохранение политической стабильности, разработку новой модели экономического развития, основанной на технологиях и инвестициях, интеграцию ее в мировую экономику и политику, а также дальнейшее развитие открытого общества и его политических институтов.

Казахстан сегодня также идет к новому этапу развития по пути кардинальных реформ. В стране формируется новая политичес­кая культура. Поэтому главная цель принятия новой Конституции – обеспечение суверенитета и стабильности, переформатирование Казахстана в духе времени с выходом страны из постсоветских лекал, подведение итогов государственного строи­тельства, определение новых ориентиров и внесение на рассмотрение будущих поколений модели развития, рассчитанной на десятилетия вперед.

Интеллектуально-философские основы

О том, что предлагаемый проект Конституции – совершенно новый документ, можно судить уже из преамбулы, заостряющей внимание на единстве народа, укреплении государственности, преемственности тысячелетней истории Великой степи, незыблемой целостности государственных границ и территории.

В этой связи вспоминается одно важное обстоятельство: еще в 2017 году, будучи председателем Сената Парламента,

Касым-Жомарт Токаев писал о необходимости включения в Конституцию исторических понятий. В свою очередь, идеи Справедливого Казахстана и принцип верховенства закона и порядка, отраженные в преамбуле нынешнего проекта, были сформулированы и активно обсуждаются с 2019 года.

В последние годы Президент неоднократно подчеркивал: «Если наш народ будет руководствоваться идеями независимости и пат­риотизма, единства и сог­ласия, справедливости и ответственности, закона и порядка, трудолюбия и профессионализма, созидания и новаторства, он найдет достойное место в непредсказуемом и динамично развивающемся XXI веке».

Именно поэтому проект новой Конституции следует рассмат­ривать не как результат работы нескольких месяцев, а как итог многолетних интеллектуальных поисков. И закрепленные в Основном законе принципы и ценности полностью отвечают веяниям новой эпохи.

На это обращает внимание и Президент: «Образ будущего нашей страны многогранен, каждый может представлять его по-своему. Однако его основную конфигурацию можно описать через триаду понятий «Справедливый Казахстан – ответственный гражданин – прогрессивно мыслящая нация». Эти три элемента берут начало друг от друга и тесно взаимосвязаны между собой».

Поистине, ответственный граж­данин, единая нация, справедливое государство – это три столпа нашей государственности. Ответственность граждан воплощается в прогрессивно мыслящую нацию, и только в сплоченном и едином обществе, где царят

взаимное согласие и благополучие, возможно построение справедливого государства.

Эти три столпа так тесно взаимосвязаны, что не могут существовать друг без друга. Они и есть наше главное богатство и народное достояние.

В этом контексте крайне важно взаимное доверие общества к государству и государства к обществу. Потому что Конституция – не просто правовой акт. Именно через нее формируется новый общественный договор, основанный на доверии и справедливости.

Главный капитал – человек

В новой редакции Основного закона отчетливо закреплен принцип Президента «не человек для государства, а государство для человека». Человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшей ценностью государства, фундаментом всей государственной системы.

Право на жизнь признается неотъемлемым правом каждого человека, которое никто и ни при каких обстоятельствах не может отнять или ограничить. Каждый имеет право на свободу совести и убеждений. Никто не может подвергаться пыткам, насилию, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Запрещается посягательство на честь и достоинство личнос­ти. Гарантируется свобода слова, научного, технического и художественного творчества, свобода получения и распространения информации. Цензура запрещается. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Если в ХХ веке права человека измерялись основными политическими свободами, то сегодня они охватывают более широкий спектр полноценного и безопас­ного жизненного пространства. Поэтому в новом проекте защита прав человека не просто декларируется, а конкретно усиливается за счет соответствующих правовых механизмов.

Полный запрет смертной казни закрепляет абсолютную ценность человеческой жизни, а расширение нормы о неприкосновенности частной жизни вплоть до цифровых данных демонстрирует: правовая система признает новую реальность. Из этого логически вытекает конституционное закрепление идеи, что государство обязано защищать гражданина не только в физическом мире, но и в цифровом пространстве.

Человек приходит в этот мир и формируется как личность в семье. В проекте Основного закона через определение «брак – добровольный и равноправный союз мужчины и женщины» сохраняются традиционные общественные ценности.

В проекте Конституции особое внимание уделено еще одному крайне важному аспекту – защите окружающей среды и решению экологических проблем. Безусловно, природа – это не просто достояние, это главное наследие, полученное от предков, священный аманат. Охранять ее как зеницу ока – наш долг перед грядущими поколениями.

Именно поэтому целостное рассмотрение человека и экосистемы в Конституции следует расценивать как новое проявление концепции «Ответственный гражданин» и отражение национальной программы «Чистый Казахстан».

Единый народ – консолидированное общество

Законы, как правило, реализуются в системе общественных отношений. Поэтому новая конституционная логика стремится охарактеризовать общество не как простую совокупность граждан, а как социальный организм, объединенный общими ценностями. Понятия единства, общественного согласия, культурного развития, образования, исторического нас­ледия, ответственности перед природой, получившие отражение в конституционном проекте, думается, следует рассматривать именно в данном контексте.

Здесь заключена ключевая политическая идея: без глубокого внутреннего доверия и взаимного согласия в обществе даже самые совершенные государственные институты окажутся недолговечными. Поэтому общественный диалог, культурная политика и система образования рассматриваются как стратегические факторы обеспечения национальной безопасности и долгосрочной устойчивости государства.

Таким образом, государство перестает быть главенствующим по отношению к обществу, а общест­во движется к модели, где оно является главной опорой жизни государства.

В преамбуле новой Конституции народ характеризуется как единый. Сегодня, когда граждане страны все в большей степени ощущают себя членами единой казахской семьи, а среди казахстанцев формируется и нарастает запрос на гражданскую идентичность, эта формулировка прямо направлена на укрепление общест­венной идентичности. Отсюда вытекает важный вывод: единство должно обеспечиваться именно через гражданское согласие.

В 4-й статье проекта Конституции народ провозглашается единственным источником государственной власти и носителем суверенитета. Кроме того, документ впервые возводит в ранг высших приоритетов нашу национальную идентичность, нашу историю и наши ключевые общественные ценности. Это не просто декларация – это правовое закрепление того, кто мы и куда мы движемся.

Когда речь заходит о единстве и идентичности, невозможно обойти стороной Ассамблею народа Казахстана. Безусловно, за 30 лет существования АНК внесла огромный вклад в укреп­ление единства нашей страны, в рост взаимопонимания и сог­ласия между этносами, в формирование молодого поколения, которое искренне воспринимает Казахстан как общую Родину.

Поэтому включение членов ассамблеи в состав Қазақстан халық кеңесі (Народный совет Казахстана) – это справедливая и заслуженная оценка ее роли. Учитывая, что компетенции и возможности Қазақстан халық кеңесі значительно шире, чем у АНК в ее прежнем формате, такая трансформация полностью соответствует принципам национального единства и справедливости.

Важнейший для нас постулат: «Разные мнения – единая нация». В обществе необходимо окончательно сформировать атмосферу, в которой абсолютно недопустимы любые попытки выделяться или обособляться по национальному признаку, любые действия, направленные на разжигание вражды или дискриминацию граждан по языку, этнической принадлежности, религии или культуре.

Здесь я считаю необходимым остановиться на одном существенном моменте. В последние годы в мире особенно заметно набирают силу явления правого радикализма и ультранационализма. В текущем политическом и геополитическом контексте мы наблюдаем, как отдельные народы, а иногда и целые регио­ны, подпадают под влияние крайнего национализма.

Популярность лидеров правых партий и движений в общест­ве растет, их образы все чаще проникают в массовую культуру. Тем не менее радикальные формы национализма остаются крайне опасными: они, как правило, разрушают внутреннюю сплоченность общества. Типичный их итог – социальные и политические катаклизмы. Поэтому данная тема сегодня приобретает особую чувствительность.

Защита и продвижение национальных ценностей – безусловная необходимость, но она должна

неизменно сочетаться с принципами гражданского равенства, соблюдения прав человека и уважения к иным культурам и традициям. Именно в способности ценить многообразие и объединяться вокруг общего блага заключается подлинная сила любой нации.

Не случайно поэтому в проекте Основного закона четко закреп­ляется понятие ответственного и созидательного патриотизма. Национальный капитал не прирастает за счет пустых патриотических лозунгов. Патриотизм и государственность – это когда интересы государства ставятся выше личных и когда человек трудится во имя блага страны. Именно в такие моменты вспоминаются знаменитые слова Учителя нации Ахмета Байтурсынова: «Народ живет сегодняшним днем, а моя жизнь – ради завтрашнего».

Это еще раз подтверждает, что новая Конституция – документ, определяющий будущее страны.

Прогрессивно мыслящая нация

На заседании Национального курултая в Кызылорде Президент предложил внести в проект Конституции институционально-правовые основы процесса цифровизации в Казахстане. В результате в преамбуле в качестве ключевого ориентира закреплено положение о необходимости ориентироваться на ценности культуры и образования, науки и инноваций. Развитие этих сфер провозглашено стратегическим направлением деятельности государства.

Действительно, в XXI веке научный прогресс и технологические процессы развиваются крайне стремительно благодаря искусственному интеллекту. Высокие технологии уже напрямую влияют на повседневную жизнь человека, на его права и свободы. Экономика в основном перешла на цифровые платформы, государственные услуги массово переведены в онлайн-формат, данные превратились в национальный ресурс стратегического значения, а информационная безопасность приравнена по важности к военной.

Если раньше государство управляло гражданином преимущественно через административные механизмы, то сегодня оно оценивается по качеству услуг, которые предоставляет гражданину. Аналогично, если раньше правовая система была ориентирована исключительно на регулирование физического пространства, то теперь обязана охватывать и виртуальное. Именно поэтому новую Конституцию следует рассматривать как отражение фундаментального изменения философии развития и общей парадигмы госуправления.

В обществе обсуждается норма, касающаяся установления специального правового режима в сфере финансов и специального правового режима «быстро развивающегося города». Очевидно, это касается проекта Alatau City.

Данная норма необходима, чтобы создать центр новых технологий, город будущего, который станет материализовавшейся «национальной мечтой». Успешное строительство Alatau City – шаг на пути к становлению технократической нации и возможность для нашей страны не отстать от мирового развития.

Считаю очень важным тот факт, что в проекте нашей новой Конституции мы видим прямое выражение ответственности перед будущими поколениями, что проявляется как закрепление на конституционном уровне философии долгосрочного развития государства.

Включение в число приоритетов государственной политики человеческого капитала, образования, науки и инноваций воспринимается как стратегический сигнал: траектория развития страны должна опираться не только на природные ресурсы, но и на экономику знаний. Таким образом, Конституция перестает быть лишь документом, регулирующим сегодняшнее управление, а превращается в правовую основу долгосрочной национальной модели развития.

Новая политическая архитектура

В статье 2 проекта Конституции прямо закреплено: суверенитет Республики Казахстан, ее независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления неизменны. Это четко свидетельствует о том, что фундамент политической системы остается незыблемым.

Вместе с тем внесенные в проект нормы формируют принципиально новую систему госуправления и политическую архитектуру, опирающуюся на принцип «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Обновленный Основной закон приведет к формированию нового баланса во взаимодействии политических институтов. Конкретизация президентской формы правления, предложение о восстановлении института вице-президентства, создание профессионального однопалатного Парламента, существенное усиление его контрольных полномочий, четкое определение политической ответственности Правительства – все это свидетельствует о целенаправленном стремлении повысить общую эффективность системы госуправления.

При этом баланс ветвей власти обеспечивается теперь реальными правовыми механизмами. Благодаря этому общество постепенно переходит от вопроса: «Кто придет к власти?» – к гораз­до более важному: «Как именно работает система?»

В Парламенте больше нет президентской квоты – все депутаты избираются по единому порядку. Қазақстан халық кеңесі определен как постоянная площадка диалога, голос гражданского общества и народная трибуна.

Особенно значимо возвышение до нового уровня понятия «Құрылтай» – концепции, глубоко родной всему тюркскому миру. Одновременно с этим переосмысление и возрождение слова «кеңес» несет особый смысл для нашего народа. История хранит память о «Халық кеңесі», «Хан кеңесі» (Ханский совет), «Билер кеңесі» (Совет биев) – традиционных институтах народного и государственного совета, где принимались важнейшие решения в интересах общества и государства.

Подводя итоги, следует сказать, что текущий исторический этап требует от нас беспрецедентной ответственности. Чтобы не затеряться в потоке истории, а стать единым народом, сплоченным обществом, где надежно защищены права человека, прогрессивно мыслящей нацией, уверенно шагающей по пути экономического и научно-технологического развития, и справедливым государством, которое гарантирует независимость и целостность, нам необходима Конституция, которая заново осмыслит и закрепит наши ценности. Поэтому предстоящий референдум имеет исключительно важное значение.