Контрабандные виски и вейпы обнаружили в Мангистау

Фото: КГД

По информации КГД Минфина, 1 декабря сотрудники таможенного поста «Тажен» ДГД по Мангистауской области совместно с Погранслужбой КНБ РК и сотрудниками областного департамента экономических расследований на казахстанско-узбекистанской границе пресекли попытку нелегального провоза спиртных напитков и электронных сигарет.

Так, в ходе контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Узбекистана, 1987 года рождения, следовавшего по маршруту Бухара - Москва, обнаружены 22 коробки спиртных напитков (виски JACK DANIELS), в каждой коробке 12 бутылок и электронные сигареты (WAKA) - 460 коробок.