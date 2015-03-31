Контрабанду 19 тонн ГСМ задержали казахстанские пограничники Происшествия 1057 Ксения Воронина

На казахстанско-российской границе пресечен провоз крупной партии горюче-смазочного материала и наркотического вещества, передает Kazpravdavda.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.



"Наряд пункта пропуска "Кызылжар авто" Петропавловского пограничного отряда за сутки пресек провоз более 19 тонн ГСМ. 47-летний гражданин Российской Федерации следовал в Казахстан на автомобиле "КамАЗ" с грузом ГСМ в количестве 19 280 литров. Документы на груз не соответствовали действительности", – пояснили в Погранслужбе.



В этот же день был задержан 26-летний казахстанец. При досмотре его багажа было обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом – "гашиш", весом около 6 граммов.



По фактам задержания проинформированы правоохранительные органы СКО и Кызылжарского района. Ведется следствие.

