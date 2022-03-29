Контрабанду из Турции на 130 млн тенге задержали в морском порту Курык

Сотрудники таможенного поста "Курык" совместно со специалистами департамента экономических расследований и транспортной прокуратуры выявили факты контрабандного перемещения товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза в крупном размере, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт "Курык" из Турции. Согласно сопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями на адрес алматинской компании.

Таможенники провели досмотр перевозимого груза с помощью системы селективного контроля и управления рисками. В результате выяснилось, что в машинах помимо заявленного груза находятся и незаявленные товары народного потребления: обувь, одежда, кожгалантерейные и медицинские изделия. Сокрытый от контролирующего органа товар занял более сотни грузомест.

"Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного и незадекларированного товара составила 136,2 миллиона тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 39,1 миллиона тенге. Материалы переданы в региональный департамент экономических расследований для принятия процессуального решения", – прокомментировали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.