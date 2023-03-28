Контракты на сумму более 565 млн долларов подписали Казахстан и Китай

Международное сотрудничество, Экономика
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Стороны подписали 16 документов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Участники 2-го Дружественного диалога приграничного сотрудничества Казахстана и Китая договорились об укреплении двусторонних экономических взаимоотношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Диалог прошел в Алматы в рамках официального визита члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя в Казахстан.

Как отметили в Правительстве, между Казахстаном и Китаем сложился особый характер взаимоотношений по всем направлениям деятельности. Об этом свидетельствует непрерывное взаимодействие стран в вопросах торговли, инвестиций и логистики.

«Главы государств уделяют значительное внимание развитию всестороннего сотрудничества. В этом году инициативе «Один пояс – один путь» исполняется 10 лет. За этот период наше партнерство вышло на новый качественный уровень. По всем направлениям сотрудничества наблюдается положительная динамика. Сегодня в Казахстане работают 3300 совместных предприятий в таких стратегических отраслях, как горно-металлургический комплекс, обрабатывающая промышленность и другие», - отметил, открывая форум, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

Ключевым регионом, традиционно связывающим страны, выступает китайский Синьцзян, на долю которого приходится более 40% от всего товарооборота Казахстана и Китая. Между тем два государства обладают огромным потенциалом расширения торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщил вице-премьер, Казахстан готов предложить китайскому покупателю широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 товарным позициям на сумму свыше $1 млрд. В частности, казахстанские предприятия могут поставлять в Китай охлажденную мясную продукцию, рыбную продукцию, мясо птицы и субпродукты, свинину, яйца, конину и другие виды высокомаржинальных товаров.

«Для этого очень важно устранить ограничения на экспорт казахстанской мясной продукции в Китай, связанные с болезнями животных. На днях Всемирная организация здоровья животных рекомендовала подтвердить статус пяти юго-восточных зон Казахстана свободных от ящура с вакцинацией», - обратился Серик Жумангарин к представителям китайской делегации.

В ходе своего выступления на форуме вице-премьер также отметил необходимость приезда специалистов Главного таможенного управления КНР в Казахстан для проведения инспекции казахстанских производителей растениеводческой и животноводческой продукции. Это позволит ускорить процедуру подписания и согласования протоколов о требовании к некоторым видам отечественной сельхозпродукции.

«Казахстан готов довести объемы ежегодных поставок пшеницы в КНР до 1 млн тонн и выше. Для этого, в том числе, есть и инфраструктурные возможности. Мною дано поручение о пилотном направлении одного железнодорожного состава зерна в бондовую зону КНР», - проинформировал участников мероприятия Серик Жумангарин и предложил создать Подкомитет по сельскому хозяйству между РК и КНР для оперативного решения вопросов взаимной торговли.

На форуме приграничного сотрудничества стороны обсудили пути повышения эффективности работы пунктов пропуска, логистических центров и транспортной инфраструктуры вдоль границы.

В настоящее время принимаются меры по модернизации торговой инфраструктуры и системы пограничного контроля на МЦПС «Хоргос» и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Развиваются транзитные направления, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 2022 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 1,1 млн тонн и составил 9,4 млн тонн. Транзитные перевозки автотранспортом из КНР возросли в два раза и составили 980,6 тыс. тонн.

По информации заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК, в порту Ляньюньган в совокупности с казахстанско-китайским логистическим терминалом сформирована необходимая база для беспрепятственного транзита грузов. Для создания благоприятных инфраструктурных условий планируется строительство торгового хаба в Урумчи и Алматы. Кроме того, будет открыт третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска Бахты (РК) – Чугучак (КНР).

В мероприятии приняли участие акимы города Алматы, четырех приграничных областей Казахстана (Абай, Жетысу, Алматинская, Восточно-Казахстанская) и представители СУАР, а также бизнес-делегации двух стран. В частности, на форум прибыли более 150 казахстанских предпринимателей, 20 ведущих синьцзянских бизнесменов, 10 представителей крупных инвестиционных китайских предприятий, присутствующих в Казахстане.

На полях форума состоялись двусторонние переговоры в формате B2B между казахстанскими и китайскими предпринимателями в различных сферах экономики: строительство, энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, туризм, инвестиции и другие. Было подписано 16 двусторонних документов, из них 5 коммерческих на сумму $565,4 млн.

Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли и интеграции РК при поддержке акимата Алматы и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade».

По итогам 2022 года взаимная торговля между Казахстаном и КНР достигла $24 млрд. Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и превысил $13 млрд. Импорт увеличился на 33,5% и составил $11 млрд.

Казахстан экспортирует в Китай нефть, медь и катоды из меди, руды и концентраты медные, природный газ, ферросплавы, уран, подсолнечное масло. Из КНР завозятся преимущественно телефонные аппараты, вычислительные машины, электрогенераторные установки, изделия из черных металлов, шины, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, дорожная и строительная техника, автомобили.

#казахстан #переговоры #сотрудничество #КНР #СУАР #контракт

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