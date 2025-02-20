Контроль за отходами усилили в Казахстане

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство экологии и природных ресурсов РК повысило качество учета и мониторинга образующихся отходов. Данная работа проведена в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Фото: Высшая аудиторская палата РК

Ранее в ходе госаудита было установлено, что официальная статистика по твердым бытовым отходам (ТБО) не соответствует сведениям, аккумулированным в Государственном кадастре отходов производства и потребления. Данные об объеме отходов отличались более чем в 2 раза.

В частности, сомнения вызвало заявленное снижение объемов ТБО при одновременном росте численности населения республики.

В этой связи Минэкологии было поручено принять меры по верификации данных и доработке функционала Государственного кадастра.

В результате министерством была доработана информсистема «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан», в ноябре 2024 года она была введена в промышленную эксплуатацию.

В 2025 году Госкадастр отходов переходит на новую информсистему. Кроме того, проведена верификация имеющихся данных.

С февраля прием всех основных экологических отчетов осуществляется через единый сайт ndbecology.gov.kz. Это в том числе касается паспортов опасных отходов, отчетов по инвентаризации отходов и кадастрового дела по объектам размещения отходов.

Исполнение оставшихся пунктов предписания остается на контроле Высшей аудиторской палаты до полного завершения.

#контроль #отходы #Министерство экологии

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