Концерт государственного ансамбля РК «Салтанат» прошел в Алматы

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Творческий вечер открыла премьера новой постановки «Самғау» балетмейстера Талгата Ахметова

Фото: пресс-служба МКИ РК

Во время вечера зрители насладились танцевальными постановками из нового репертуара ансамбля, в который вошли казахские национальные танцы и танцы народов мира, сообщает Kazpravda.kz 

На концерте присутствовали народная артистка РК Роза Рымбаева, звезды казахской эстрады Мирас и Куралай, Гани и Бота, известные личности и ветераны танцевального искусства. Роза Рымбаева высоко оценила концерт и пожелала коллективу творческих успехов.

Ансамбль представил публике такие постановки, как «Жастық жалын», уйгурский «Долан», корейский «Кальчум», татарский «Женихи» и многие другие.

Кроме того, выступили лауреаты вокальных республиканских и международных конкурсов Бакыт Мырзабекова, Айсауле Кайыргазина, «отличник культуры» Рахат Сарсенов.

«Концерт Государственного ансамбля танца «Салтанат», состоявшийся в Алматы в Theatre южной столицы, показал, что этот коллектив сегодня стал одним из лучших творческих коллективов нашего города, нашей страны. Это действительно тот коллектив, которому удалось восстановить  статус высокопрофессионального творческого коллектива. Это событие можно даже назвать громким словом - Возрождение коллектива!»  – говорится в сообщении. 

Если немного коснуться истории, то ансамбль, созданный народным артистом РК Заурбеком Райбаевым, переживал, как любой творческий коллектив, взлеты и неудачи, но в настоящее время, и это совершенно определенно, коллектив находится на пути творческого подъема, расцвета, это можно называть по-разному, но это факт, что бесконечно радует и профессионалов, и любителей народного танца.

Новую программу по традиции составили танцы многонационального Казахстана и танцы народов мира. Ярко и зрелищно, в духе самых лучших традиций и в то же время очень современно, отточено и блестяще, коллектив порадовал многообразием и богатством народного танца.  

«Казахский, русский, уйгурский, татарский, хорезмский  и другие танцы, которые не перечислить, сменялись один за другим и, как задумывал изначально создатель коллектива, на сцене царило «Торжество танца». Все соответствовало уровню: программа, исполнение и костюмы. Конечно, все зависит от грамотного руководства, и я, не в качестве комплимента, а искренне радуясь за коллектив, не могу не отметить и не похвалить, а они действительно того заслуживают, дирекцию и руководство коллектива,  которые столько сделали для того, чтобы мы получили такое удовольствие от этого вечера», – оставили свои отзывы ценители искусства.

В завершение вечера от государственного академического театра танца имени Болата Аюханова коллективу была преподнесена корзина цветов.

#концерт #танцы #ансамбль #Салтанат

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