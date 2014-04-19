Концерт от лауреата

Программа вечера отличалась необычайным разнообразием, в ней были представлены сочинения композиторов разных эпох, стран и стилей. Открывала концерт Соната № 2 Бетховена – произведение, выдержанное в классических традициях, но построенное весьма необычно: привычные четыре части меняются местами и исполняются без перерыва.

Русская музыка нам близка, ведь многие музыканты Казахстана обучались в Москве и Ленинграде, отсюда и традиции исполнительской культуры. Это сейчас образование получают по всему миру, и уже ощутимо влияние самых разных пианистических школ (впрочем, не только пианистических). Дана Жубанова-Али исполнила на концерте «Музыкальный момент» Сергея Рахманинова – это один из самых характерных для композитора жанров, который впоследствии трансформировался в оригинальные этюды-картины.

Творчество Шопена – своеобразная лакмусовая бумажка для пианистов. «Поэт фортепиано», как уже при жизни называли польского композитора, – строгий экзаменатор: его музыка, утонченная и суровая одновременно, дается не каждому, тем более в таком жанре, как скерцо. Шопен – не столько новатор, сколько преобразователь классики, поскольку его этюды, прелюдии, скерцо прежде были либо техническими упражнениями, либо частью сочинений, а он сделал их самостоятельными жанрами, художественными произведениями, сохранившими все характерные черты «прототипа».

После Скерцо прозвучала Сюита «Pour le piano» французского композитора, основоположника импрессионизма в музыке Клода Дебюсси.

Дана Жубанова-Али давно и успешно пропагандирует творчество литовского композитора и живописца Миколоюса Константинаса Чюрлениса, была лауреатом и членом жюри конкурсов его имени, а сейчас уже ее ученики получают награды в Литве. В исполнении пианистки прозвучали три мазурки и сюита М. К. Чюрлениса

Концерт был обзорным – «по странам и континентам», по разным эпохам и потому он стал настоящим уроком для юных музыкантов от лауреата международных конкурсов Даны Жубановой-Али.

P. S. Пока материал готовился к печати, из Варшавы (Польша) пришло радостное известие: на Втором международном конкурсе педагогов-музыкантов Дана Жубанова-Али заняла первое место.

Бектур КАДЫРОВ