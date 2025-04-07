На праздничном мероприятии «Актау – культурная столица тюркского мира» во время концерта с участием Димаша Кудайбергена произошли неприятные инциденты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Мангистауской областной станции скорой помощи, из-за образовавшейся давки помощь врачей понадобилась 41 человеку, были случаи обмороков, сердечных заболеваний и даже инсульта. Одному из пострадавших понадобилась помощь из-за пореза, после чего его отпустили домой.

Самыми уязвимыми в ситуации оказались дети. Толпа была настолько плотной, что несколько подростков потеряли сознание, и полицейские вынуждены были нести их на руках. В общей сложности более сотни детей потерялись, включая младенца в коляске. Все дети были найдены и возвращены родителям, с помощью специально организованной «юрты для потеряшек», о которой заранее позаботилась полиция.

Несмотря на инциденты, праздник продолжился масштабно и эмоционально, подтвердив статус Актау как культурной столицы тюркского мира. После завершения концерта более 100 волонтеров и работников коммунальных служб помогли убрать территорию набережной, вернув ей чистоту и порядок.

На празднике в Актау также прошло шоу дронов, задействовано было 600 устройств. Особо ждали жители и гости Актау певца Димаша Кудайбергена.