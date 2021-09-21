Происшествия
Коньяк запили водкой: двух девочек обнаружили пьяными полицейские ВКО
В Восточно-Казахстанской области подвели итоги ОПМ «Подросток», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.   

С 13 по 19 сентября в рамках оперативного мероприятия отдельное внимание было уделено рейдам по ночным улицам и увеселительным заведениям. Стражи порядка напоминают: с 23:00 до 06:00 часов несовершеннолетние могут находиться вне дома только с законными представителями. Однако не всех подростков волнует, что их родители могут понести ответственность.

В ходе проведения ОПМ инспекторы ювенальной полиции проводят рейдовые отработки во дворах, парках, местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. Так, за 7 дней полицейские выявили 640 несовершеннолетних, которые гуляли по ночному городу без законных представителей.

Полицейские отмечают, что за первое нарушение «ночных прогулок» предусмотрено взыскание в виде предупреждения. Повторное правонарушение в течение года подразумевает штраф по части 2 статьи 442 КоАП.

По итогам ОПМ «Подросток» в отделы полиции за совершение административных правонарушений доставлены всего 736 несовершеннолетних.

Сотрудники ювенальной полиции выявили 46 подростков, которые поставлены на учет ОВД по различным категориям, и 52 родителя, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. Также на учет в организации образования поставлены (внутришкольный учет, «группы риска») более 200 детей.

Выявлено всего 833 административных правонарушения, в том числе за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к ответственности привлекли 54 родителя, за мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними, привлекли 71 подростка, по факту употребления несовершеннолетними алкоголя привлекли 44 родителей.

За семь дней ОПМ «Подросток» за безнадзорность и беспризорность в Центры адаптации несовершеннолетних помещены 54 ребенка.



Также в ходе проведения мероприятия выявлены две 13-летних девочки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. При разбирательстве выяснилось, что одна из девочек пришла к своей 13-летней подруге в гости, увидев бутылку коньяка, решили попробовать, выпили по несколько глотков. Позже, решив прогуляться, увидели заброшенный дом. В нем снова решили выпить спиртного, одна из девочек сходила домой и принесла водку. В результате одна из них, опьянев, уснула, а вторая ушла домой.

Как оказалось, в это время 39- и 45-летние матери девочек находились дома в нетрезвом виде, медицинское освидетельствование показало опьянение средней степени.

В отношении женщин составлен административный протокол по части 2 статьи 440 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков» КоАП РК.

Несовершеннолетние дети 2018 и 2020 годов рождения женщин помещены в КГКП «Специализированный дом ребенка» города Усть-Каменогорска.

Две 13-летние девочки помещены в Центр адаптации несовершеннолетних города Риддера до принятия мер в отношении их матерей.

Поведение матерей рассмотрели на заседании совета профилактики администрации школы, а также при совете социальной профилактики у акима населенного пункта. Направлено представление на Комиссию по защите прав несовершеннолетних Глубоковского района.

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