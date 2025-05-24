Чтобы отсеяться в срок, мелкие фермеры объединяются. Увидеть такой пример довелось в Константиновском сельском округе Аршалынского района Акмолинской области: на поле на двух одинаковых тракторах К-701 сеяли хлеб два односельчанина и друзья с детства Юрий Богатырев и Николай Лисовицкий. При этом, как оказалось, у каждого из них – свое небольшое, но самостоятельное фермерское хозяйство.

фото автора

У кромки поля они поведали о месте, которое в их жизни занимает хлебная нива, и о товариществе, помогающем в страду.

Юрий Богатырев родился и вырос в Константиновке. Впервые за рычаги трактора сел в далеком 1992 году, и с тех пор сельские поля и техника стали неотъемлемой частью его жизни. Когда совхоз распался, несколько лет работал по найму, но постепенно пришел к мысли о необходимости соз­дания собственного фермерского хозяйства. Его он организовал в 2003 году. Земли у агрария по местным меркам немного – 64 га, но, как говорится, мал золотник, да дорог.

Механизатор, за плечами которого множество посевных, поделился сегодняшней оценкой расклада на весеннем поле. Нынче он сумел вовремя провести закрытие влаги и обработку против вредителей. После этих операций поле можно считать готовым к севу, чем Юрий Богатырев и занимается в эти дни вместе с товарищем.

По мнению фермера, особенность нынешней страды состоит в том, что выход в поле состоялся раньше обычного. Теп­лая, с переходом в жару, погода начала было сушить поля, что нежелательно, но подоспел обильный дождь – и земля вновь напиталась влагой. Теперь нужно сеять и делать это без задержки.

Работает хлебороб на тракторе, который еще называют «Кировцем». Говорит, что с этой техники и начинал в далеком 1992 году. Конечно, она уступает в плане комфорта и оснащения электроникой современным «векторам» и «джондирам», но надежна, могуча. Кстати, тракторы-«ветераны» сверкают краской и выглядят как новенькие: хозяин их покрасил, и в этом проявляется его отношение к рабочей технике. Она же отвечает ему безотказностью в посевную.

Как было сказано выше, на втором «Кировце» на этом поле трудится Николай Лисовицкий. Здесь и сейчас он выступает в роли помощника, но имеет свое фермерское хозяйство «Надежда». Как выяснилось, его угодья площадью в 211 гектаров находятся по соседству, за ближним пригорком.

Нынче, стремясь диверсифицировать посевы, он решил заняться чечевицей и отвел под нее 70 гектаров. Бок о бок эти двое из одного села Константиновки трудятся всю жизнь. Начинали еще с совхоза и теперь вот продолжают традицию взаимопощи.

Друзья-соседи рассказали, что уже скоро, после завершения работ на этом поле, отправятся сеять на поле Лисовицкого. Также дружно по осени будут убирать выращенный урожай. А между двумя этими большими полевыми кампаниями нужно успеть управиться с косовицей, и на ней друзьям-фермерам поможет кооперация.

Стоит сказать, что есть еще третье хозяйство, которое также находится в одной связке с двумя вышеперечисленными. Речь идет о ТОО «Богатырев», которое принадлежит Богатыреву-младшему – Николаю. Сын Юрия Богатырева создал свое хозяйство в 2018-м. Молодому 30-летнему фермеру помогают управляться в поле и отец, и сосед – Лисовицкий, тоже, кстати, Николай.

Сама жизнь без указаний «сверху» заставила этих людей работать сообща и убедила в том, что вместе лучше, чем порознь.

К слову, в отделе сельского хозяйства, предпринимательства и земельных отношений Аршалынского района к такой вот «стихийной» кооперации относятся положительно. Главное, чтобы она шла на пользу делу. Кроме того, кооперация мелких фермерских хозяйств – задача, которая остается в повестке аграрного сектора республики.

По информации пресс-службы Минсельхоза, по состоянию на 20 мая агроформированиями страны засеяно зерновыми и другими культурами 7 376,9 тыс. га. В нынешнем году посевная площадь в Казахстане составит 23,7 млн га, что на 413 тыс. га больше, чем в 2024-м. Продолжится диверсификация посевов. Так, взамен сокращаемого клина пшеницы (на 750 тыс. га) до 3,3 млн га будут расширены посевы кормовых, столько же займут масличные. Под подсолнечник нынче отведут 1,4 млн га. Зерновые и зернобобовые займут 16,6 млн, хлопчатник – 135 тыс. гектаров.