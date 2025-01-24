Копилка пополнилась еще двумя наградами

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Студенческая сборная Казахстана, выступаю­щая в эти дни в Италии на зимней Универсиаде-2025, завоевала еще две бронзовые медали, тем самым доведя общее количест­во наград до 13.

фото Союз конькобежцев Казахстана

Очередным призером зимних Студенческих игр стал биатлонист Кирилл Бауэр, который занял третье место в масс-старте на 15 километров, уступив лишь французу Натанаэлю Пекену и Карлу Грёнланду из Швеции. Казахстанец завершил гонку за 43 минуты 26,9 секунды, допустив на дистанции четыре промаха.

Другие представители нашей сборной финишировали на следующих позициях: Вадим Куралес стал шестым, Никита Акимов – седьмым и Ержанат Куандык – 19-м.

Обладатель бронзовой медали поделился впечатлениями и рассказал о дальнейших планах телеканалу «Qazaqstan».

– Старт оказался очень тяжелым, эмоционально и психологически. Это последняя гонка. Работаем без отдыха, все на износе. Это моя вторая Универсиада, на прошлой занял четвертое-пятое места, но в этот раз собрался и взял третье место. Психологически не справился на последнем рубеже, сделал три промаха, но функционально не уступил на финише. Завтра отправляемся на очередной этап Кубка мира, а затем – на Азиатские игры. Там сделаем все возможное, чтобы завоевать «золото», – заявил Кирилл Бауэр.

Казахстан завоевал также «бронзу» в смешанной эстафете в состязаниях по шорт-треку на дистанции 2 000 метров. Нашу страну в этом виде спорта представляли Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай.

Команда показала время 2 минуты 44.815 секунды, которое обеспечило им третье место в напряженной борьбе. «Золото» завоевала Южная Корея, а «серебро» досталось представителям Китая.

#Спорт #Италия #Универсиада-2025

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