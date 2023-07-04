Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана

Фото: akorda.kz

По поручению президента государственный советник Ерлан Карин посетил муфтият и передал Коран Кенесары хана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Государственный советник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану.

Он также, подробно описав Коран, сообщил об его особенностях.

В торжественной церемонии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, члены Национального Курултая и духовенство.

Напомним, на втором заседании Национального курултая в Туркестане Касым-Жомарт Токаев сообщил об нахождении и возвращении в Казахстан экземпляра Корана, подаренного знаменитым Маралом Ишаном Кенесары хану.

В своем выступлении президент отметил, что Коран Кенесары хана будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана.