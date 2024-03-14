Корейские ученые создали новый продукт питания

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Группа южнокорейских ученых разработала новый продукт питания - альтернативный источник животного белка – «говяжий рис», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vetandlife.ru.

Как пишет английское издание The Guardian, в эксперименте корейские ученые из университета Ёнсе использовали говядину, рис и рыбный желатин. Для этого они поместили в рисовые зерна стволовые клетки коров, превратившиеся при вызревании в мышечную и жировую структуру.

Новый продукт по вкусу и текстуре напоминает говядину с рисом, однако содержит больше белка и жира.

Эксперты считают, что «рисомясо» подойдет космонавтам, военным, а также жителям стран, где наблюдается продовольственный кризис. Стоимость 1 кг продукта составляет 2 доллара. На его выращивание уходит до 10 дней.

- При приготовлении рис сохраняет свой традиционный внешний вид, но обладает уникальным сочетанием ароматов, включая легкий ореховый вкус и элементы, которые характерны для мяса, – рассказал возглавлявший работу профессор Джинки Хонг.

Рис имеет розовый оттенок, приятный вкус, мягкую консистенцию. Как говорят исследователи, его можно использовать при приготовлении самых различных блюд.

Продукт содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем обычный рис. Кроме того, его производство, как подсчитали ученые, будет дешевле говядины.