Корону разыграют в Астане

Напомним, что действующим чемпионом мира по классическим шахматам сегодня является норвежец Магнус Карлсен (который совсем недавно в Алматы также стал победителем первенства планеты вначале по рапиду, а потом и по блицу). Однако он отказался защищать свой титул, и поэтому корону короля шахмат в Астане оспорят третий в мировом рейтинге Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов. Призовой фонд матча составит два миллиона евро, 60% из которых достанутся победителю, а 40% уйдут претенденту.

Кстати, это событие совпало с последними выборами президента Казахстанской федерации шахмат (КФШ), которую теперь возглавляет известный бизнесмен и меценат Тимур Турлов.

«Для дальнейшего развития шахмат нужна системная финансовая поддержка, которую, как правило, организовывает президент федерации. Зная возможности Тимура Турлова, его стратегическое видение и системный взгляд на многие вещи, уверен, что с его приходом шахматы Казахстана получат новый импульс развития и дальнейшее процветание», – написал на своей странице в Facebook возглавлявший с мая 2022 года КФШ финансист Галим Хусаинов, который перешел в попечительский совет Федерации.

Но вернемся к поединку за титул чемпиона мира. Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, почему Астана получила право проведения матча за мировую шахматную корону.

– У нас были две формальные заявки: от Аргентины и от Казах­стана. С Мексикой шли долгие переговоры, но формальная заявка не поступила. В совете ФИДЕ было очень долгое обсуждение всех нюансов, деталей, плюсов и минусов. Есть важный аргумент в пользу Аргентины, но с учетом и опыта проведения соревнований, и географического положения между Китаем и Россией, и финансовых факторов – по совокупности– совет проголосовал за проведение матча в Астане, – отметил он.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что Казахстан является самым удобным местом проведения матча за звание чемпиона мира. «Поздравляю Казахстан с получением почетного права на проведение матча за шахматную корону. Шахматы в стране развиваются, и был недавно успешно проведен чемпионат мира по рапиду и блицу, теперь состоится матч за корону. Отличная страна между Европой и Азией, которая максимально удобна как для нас, так и для Китая», – написал он в соцсетях.

Матч вновь будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей чемпион определится в плей-офф по быстрым шахматам. В прошлый раз такой формат (который был задействован впервые) многими критиковался, несмотря на то что поединок Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего в Дубае (ОАЭ) получился результативным и завершился со счетом 7,5–3,5 в пользу норвежского гроссмейстера.

Разыгрываемый титул впервые с 2014 года (все это время он был у Магнуса) перейдет в новые руки, и в Астане точно появится 17-й чемпион мира. Россияне в последний раз были чемпионами мира до 2007 года, когда титул потерял Владимир Крамник. А у Китая ранее не просматривалось даже претендентов, и Дин Лижэнь – первый участник чемпионского матча из своей страны, хотя у женщин звание сильнейших давно и прочно за китаянками.