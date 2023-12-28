Корреспондентов «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» наградили на конкурсе «Журналист в погонах»

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В МВД подвели итоги республиканских конкурсов «Журналист в погонах» и «Моя полиция», передает корреспондент Kazpravda.kz

В проекте «Журналист в погонах» приняли участие 63 журналиста республиканских и региональных СМИ. Было опубликовано более 90 материалов о деятельности служб полиции.

К примеру, корреспондент газеты «Казахстанская правда» Асет Сыздыков подготовил репортаж о буднях столичной патрульной полиции («Один день из жизни патруля», 25 августа 2023 г.). Вместе с инспекторами экипажа «Талас – 701» автор провел весь день на рейде: ездил на вызовы о пожаре, обеспечивал дорожную безопасность, принял участие в оформлении ДТП и задержании хулигана. Что называется, корреспондент «на своей шкуре» убедился, насколько непростой бывает работа страж правопорядка.

По результатам конкурса в преддверии нового года МВД наградило 10 лучших журналистов по различным номинациям.

В номинации «Самый креативный журналист» победителем стала корреспондент медиа-портала Polisia.kz Акмарал Махамбетали, в номинации «За профессионализм и журналистское мастерство» первого места удостоился корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Ескендир Зулкарнай.

Первенство в номинации «Лучший проект года» досталось старшему корреспонденту информационного агентства Bag.kz Гульжан Раманкуловой. В категории «Лучшая статья» победили корреспондент газеты «Егемен Қазақстан» Жадыра Мүсілім и корреспондент газеты «Сакшы» Гаухарай Есимова. В номинации «Самая актуальная тема» лучшей стала корреспондент журнала Polisia.kz Наталья Мосунова.

В категории «Лучший видеоматериал» признана работа корреспондента утренней программы «Оян» телеканала «Хабар» Каркоз Кенжебаевой. Диплом за «Лучший аудиоматериал» получил ведущий-редактор «Казахского радио» Азамат Тлепов.

Памятным нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 30 жыл» награжден старший корреспондент газеты «Казахстанская правда» Асет Сыздыков. Почетной грамотой МВД РК награждены старший корреспондент газеты «Казахстанская правда» Самат Бейсембаев и корреспондент газеты «Юридическая газета» Линара Сактаганова.

«Главные цели проектов – освещение деятельности полиции по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, укрепление взаимного сотрудничества с обществом, оказание поддержки детям, формирование у них иммунитета к правонарушениям и преступлениям», – отметил на церемонии награждения руководитель аппарата МВД РК Онал Бекиев.

В конкурсе «Моя полиция» приняли участие семьи полицейских с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Творческий конкурс проводился во всех территориальных подразделениях по номинациям «Лучшее эссе», «Лучший TikTok», «Лучший видеоролик». Члены жюри провели оценку 21 видеоматериала, 23 эссе, 18 TikTok-видео. Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками.

 

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