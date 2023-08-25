Один день из жизни патруля

Патрульная полиция – первая служба, которая реагирует на любые вызовы. Именно ей приходится чаще всего задерживать нарушителей, предотвращать и раскрывать преступления. Инспекторы вооружены, могут быстро поймать любого воришку, утихомирить разбушевавшегося дебошира.

Нам довелось побывать на выезде экипажа «Талас-701» с инспекторами Багланом Болысом и Жумабеком Акмолдой.

У каждого свой путь в полицейскую службу. 30-летний Баглан Болыс приехал из Шымкента, где учился на юриста, начинал службу в столичном полку в 2019 году. Скромный полицейский много говорить о себе не любит, предпочитает дело. И в паре с напарником он чаще водит авто. Признается, что служба ему по душе: ежедневные выезды, борьба с нарушителями, помощь населению дают ему душевное удовлетворение.

А 26-летний Жумабек Акмолда, напротив, подвижен и словоохотлив. Окончив алматинский колледж по юридической специальности, парень в 2017 году приехал в Астану с одной целью: поступить на службу в патрульную полицию. И все у него получилось.

Работа патрульного полицейского – не из простых. Это еже­дневная 12-часовая смена на закрепленном участке. И если это дневная служба, то в полку необходимо быть не позже 6.30 утра.

– Приезжаем, получаем оружие и спецсредства. Затем начинается развод – стоим в строю, командир полка проверяет форму каждого сотрудника, готовность к службе, проводит инструктаж, дает ориентировки. В 7.20 выезжаем на свои участки и приступаем к патрулированию, – рассказывают полицейские.

Наши инспекторы отвечают за микрорайон «Коктал-1». Они ездят по улицам и дворам домов, следят за порядком. Например, чтобы жители не распивали алкоголь и не курили в общественном месте, не бросали мусор где попало и не шумели ночью. Также патруль всегда слушает радиочастоты: вдруг поступит вызов о драке, бытовом насилии или краже. Не случайно полицейский должен как пять своих пальцев знать расположение домов, магазинов, кафе на участке, чтобы моментально среагировать в случае правонарушения. Самый пик вызовов приходится на ночь, особенно в выходные дни.

– Распитие алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественном месте, семейные скандалы, драка, хулиганство, кража, – все это диспетчер передает нам, и мы в течение нескольких минут должны прибыть на место. Да, иной раз приходится применять физическую силу и спецсредства. Главное – обезвредить и задержать правонарушителя, – говорит Жумабек Акмолда.

Выезжая на дорогу, патрульный экипаж следит и за соблюдением Правил дорожного движения.

– Водители часто не пристегиваются или разговаривают по телефону за рулем. Бывают и грубые нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таких случаях мы останавливаем авто, проверяем документы, составляем административный протокол, а если необходимо, проводим медосвидетельствование и водворяем авто на спецстоянку, – отметил полицейский.

Чтобы увидеть, как патруль реа­гирует на вызовы, долго ждать не пришлось. Поступило сообщение: в пятиэтажном доме замечено задымление.

– Принято, выезжаем! – ответил по рации Жумабек Акмолда, и Баг­лан Болыс прибавил скорость.

Приехали через пять минут. На месте уже стояла пожарная техника, к моменту прибытия огонь потушили.

– Загорелся наружный блок кондиционера, – объяснил нам пожарный. – С крыши дома капал накаленный битум, попал на блок, видимо, от этого замкнуло. Блок полностью сгорел, но, к счас­тью, огонь дальше не пошел.

Удостоверившись, что помощь полицейских не требуется, экипаж «Талас-701» поехал дальше. И вот уже поступил вызов о ДТП. Водитель автомобиля «Киа» Алмас рассказал о деталях случившегося:

– Мы ехали с супругой и остановились на красный свет светофора. В этот момент сзади пришелся удар. Вышел, стоит мопедист. Посмотрел: поцарапал мне бампер. Только позвонил в полицию, как водитель мопеда скрылся. Номерного знака у него не было.

Инспекторы составили схему ДТП и собрали первичную информацию.

– Мы передаем материалы в районный отдел полиции, – объяс­нил Жумабек. – Такие ДТП обычно раскрываются быстро. По видеокамере устанавливается номер автомобиля и его владелец. В нашем случае, по записи определив место происшествия, можно проследить, куда дальше поехал водитель мопеда, вплоть до прибытия по адресу.

Следующий вызов поступил через час: во дворе многоквартирного дома мужчина буянит и пугает детей. Едем. На месте уже собралась толпа людей. Плачущую девочку обнимала и успокаивала мать. Женщина указала на мужчину лет 50, который сидел на скамье и бормотал себе что-то под нос. От него разило спиртным.

– Я не кричал на нее! Вы что?! – пытался защищаться от нападок матери мужчина. По его словам, он лишь хотел купить девочке конфет в магазине.

Но полицейские уже посадили мужчину в автомобиль и повезли в медвытрезвитель. Анализ показал легкую степень алкогольного опьянения гражданина. Дальше наш путь лежал в районный отдел полиции.

– Мы доставили задержанного, где участковый опросил потерпевших и выяснил все детали случившегося, – рассказал потом Жумабек Акмолда. – От заявления в полицию родители ребенка отказались. Мужчину привлекли только к админис­тративной ответственности за распитие алкогольных напитков, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за что предусмотрен штраф в размере пяти МРП.

Признаемся, что за четыре часа порядком устали, так как на каждый вызов уходит достаточно много времени и сил: нужно разобраться в каждом случае, опросить очевидцев, собрать материалы и провести работу с задержанными.

А бывает и так, что патрульные полицейские невольно становятся героями, спасая кому-то жизнь. Так, летом 2018 года на смене Жумабека Акмолды столичный житель пытался совершить суицид.

– На мосту через реку Есиль в тот день был замечен парень, который пытался спрыгнуть в реку. Высота большая – мог запросто утонуть. Парень прыгнул в реку, когда мы только прибыли на место. Я тут же полез в воду, доплыл и вытащил его на берег. Скорая осмотрела пострадавшего: все было нормально. Выяснилось, что он пошел на такой шаг из-за конфликта с любимой девушкой, – вспоминает патрульный.

Отдыхать старшим лейтенантам Баглану и Жумабеку не приходится и после дежурства. Ведь нужно еще заниматься спортом. Быть в хорошей физической форме в этой профессии немаловажно, поскольку порой случается усмирять буянов или задерживать сопротивляющихся нарушителей.

– Мы сами должны быть и физически, и психологически подготовленными, поэтому постоянно поддерживаем физическую форму. Я, например, люблю бегать, раз в неделю посещаю спорткомплекс, – говорит Жумабек.

Словом, сложностей и дополнительной нагрузки у полицейских в работе предостаточно. Однако ребята искренне любят свою работу, считая ее настоящим призванием.