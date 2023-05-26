Кошанов представил новых руководителей советов при "AMANAT"

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

Так, Комитет партийного контроля возглавил Павел Казанцев, Экологический совет – Бауыржан Смагулов, Совет по региональному развитию – Берик Бейсенгалиев, Совет по вопросам экономики, цифровизации и развития инноваций – Екатерина Смышляева, Совет по вопросам аграрного сектора – Нуржан Ашимбетов, Совет по поддержке молодежи – Нартай Сарсенгалиев.

В то же время Ерлан Саиров продолжит руководить Советом по противодействию коррупции, Жулдыз Сулейменова – советом по вопросам образования и здравоохранения, Аманжол Алтай – Советом "Miras" по развитию гражданского общества и культуры, Динара Закиева – Советом по вопросам семьи и социальной защиты населения.

Кошанов отметил, что советы являются основными диалоговыми площадками партии и обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед аманатовцами. Отдельно он остановился на важности открытости и транспарентности деятельности партии.

"Фракция "AMANAT" в Мажилисе ежеквартально будет заслушивать отчеты центральных государственных органов об исполнении республиканской дорожной карты по реализации предвыборных обещаний. Публичное обсуждение обеспечит прозрачность и повысит ответственность уполномоченных министерств при принятии решений. Поэтому в регионах необходимо организовать аналогичные слушания местных исполнительных органов. В этой связи поручаю обеспечить взаимодействие советов и фракций по мониторингу исполнения предвыборных обещаний", – сказал председатель партии.

По итогам совещания Ерлан Кошанов поставил перед Центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по усилению работы.