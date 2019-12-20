Экономика
Космический мониторинг для проверки использования земель запустят в Казахстане
Айдана Демесинова
Космический мониторинг для проверки целевого использования земель планируют запустить в Казахстане. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Важный вопрос – использование земель. На практике определить нерационально используемые земли крайне сложно. Поэтому в таком чувствительном вопросе мы не могли принимать поспешных решений. В то же время в сфере госконтроля за использованием сельхозземель давно назрела необходимость выработки методов контроля на основе новейших технологий. Отмечалась необходимость перехода на космический мониторинг для выявления и изъятия неиспользуемых или нерациональной используемых земель", – сказал Токаев.

Президент напомнил, что в октябре 2019 года подписал закон по вопросам регулирования АПК, предусматривающий проведение дистанционного зондирования земель.

"Твердая законодательная основа – первый шаг. Теперь необходимо проработать возможность использования этих снимков в качестве основания для расторжения договора с землепользователем. По моему поручению МСХ разработало соответствующий приказ. Данная работа проводится с учетом всех рисков, например, недостатка информации об актуальности баз данных и так далее. МСХ совместно с Министерством цифрового развития следует закончить все подготовительные работы и начать пилотный проект по космическому мониторингу земли в ряде областей до 1 мая 2020 года", – заключил Глава государства.

Отметим, ранее Президент высказался о необходимости увеличения базовых налоговых ставок за неиспользуемые земельные участки. 

Напомним, впервые Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального совета общественного доверия 12 июня 2019 года на церемонии инаугурации. Позднее стало известно, кто вошел в состав Нацсовета.

Как ранее отмечал советник Президента РК Ерлан Карин, в состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК вошли представители практически всех общественного-политических групп страны.

"Состав совета очень сбалансирован. В него вошли представители практически всех основных общественно-политических групп страны – здесь и представители старой оппозиции, нового протестного движения, гражданские активисты, известные правозащитники, которые долгие годы занимаются защитой прав человека. Здесь и молодежные активисты, молодежные лидеры, представители регионов и, конечно же, наши ведущие казахстанские эксперты. Я думаю, что данный состав представляет основной спектр, основное общественно-политическое поле нашей страны", – отметил Карин.

Также известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отмечал, что создание Нацсовета – хороший шанс на развитие диалога "власть-общество".

"В споре рождается если не истина, то хотя бы ее зачатки. Власть готова слушать, и создание НСОД может стать хорошим шансом и на политические реформы, и на развитие диалога "власть-общество", и на повышение качества принимаемых решений", – подчеркнул Данияр Ашимбаев.

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