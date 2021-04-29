Костанай собрал лидеров региональных гражданских альянсов Казахстана

Министерство информации и общественного развития РК приняло участие в обсуждении проблем и перспектив развития неправительственного сектора, которое прошло в городе Костанае с участием региональных гражданских альянсов со всего Казахстана.Организатором мероприятия выступил Гражданский Альянс Казахстана.В ходе встречи президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева предложила все проблемные вопросы вынести на обсуждение Координационного совета по взаимодействию с НПО с заслушиванием отчетов заместителей акимов регионов. Также она отметила, что решение обсуждаемых вопросов будет рассмотрено в рамках X Гражданского форума Казахстана, который планируется провести в рамках 30-летия Независимости Казахстана.В свою очередь, заместитель Председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Гульбара Султанова рассказала о проводимой работе Министерства по законодательным инициативам сфер общественного контроля, благотворительной и волонтерской деятельности, совершенствования механизмов грантовой политики и др.Лидерами ГАКов были обозначены проблемные вопросы, имеющиеся в регионах: недостаточный уровень взаимодействия государственных органов с НПО, формирование тематики госсоцзаказа без учета мнения общественности и НПО, участие в госсоцзаказе НПО из других регионов, имеющих «универсальные» уставы и др.Отметим, мероприятие прошло в областном Доме НПО, которое 10 лет назад было передано в доверительное управление Гражданскому Альянсу Костанайской области.