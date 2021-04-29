Костанай собрал лидеров региональных гражданских альянсов Казахстана

Министерство информации и общественного развития РК приняло участие в обсуждении проблем и перспектив развития неправительственного сектора, которое прошло в городе Костанае с участием региональных гражданских альянсов со всего Казахстана.
Организатором мероприятия выступил Гражданский Альянс Казахстана.
В ходе встречи президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева предложила все проблемные вопросы вынести на обсуждение Координационного совета по взаимодействию с НПО с заслушиванием отчетов заместителей акимов регионов. Также она отметила, что решение обсуждаемых вопросов будет рассмотрено в рамках X Гражданского форума Казахстана, который планируется провести в рамках 30-летия Независимости Казахстана.
В свою очередь, заместитель Председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Гульбара Султанова рассказала о проводимой работе Министерства по законодательным инициативам сфер общественного контроля, благотворительной и волонтерской деятельности, совершенствования механизмов грантовой политики и др.
Лидерами ГАКов были обозначены проблемные вопросы, имеющиеся в регионах: недостаточный уровень взаимодействия государственных органов с НПО, формирование тематики госсоцзаказа без учета мнения общественности и НПО, участие в госсоцзаказе НПО из других регионов, имеющих «универсальные» уставы и др.
Отметим, мероприятие прошло в областном Доме НПО, которое 10 лет назад было передано в доверительное управление Гражданскому Альянсу Костанайской области.
Организатором мероприятия выступил Гражданский Альянс Казахстана.
В ходе встречи президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева предложила все проблемные вопросы вынести на обсуждение Координационного совета по взаимодействию с НПО с заслушиванием отчетов заместителей акимов регионов. Также она отметила, что решение обсуждаемых вопросов будет рассмотрено в рамках X Гражданского форума Казахстана, который планируется провести в рамках 30-летия Независимости Казахстана.
В свою очередь, заместитель Председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Гульбара Султанова рассказала о проводимой работе Министерства по законодательным инициативам сфер общественного контроля, благотворительной и волонтерской деятельности, совершенствования механизмов грантовой политики и др.
Лидерами ГАКов были обозначены проблемные вопросы, имеющиеся в регионах: недостаточный уровень взаимодействия государственных органов с НПО, формирование тематики госсоцзаказа без учета мнения общественности и НПО, участие в госсоцзаказе НПО из других регионов, имеющих «универсальные» уставы и др.
Отметим, мероприятие прошло в областном Доме НПО, которое 10 лет назад было передано в доверительное управление Гражданскому Альянсу Костанайской области.