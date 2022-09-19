Общество
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
Валентина Мелехова

Строго по графику?

Учебный год в нетрадиционных условиях начался почти для полутора тысяч детей из шести школ региона. Это вынужденная мера, поскольку в организациях образования ведется капитальный ремонт. Широкой общественности это стало известно после проведения мониторинга готовности организаций образования к учебному процессу сотрудниками департамента по обеспечению качества в сфере образования региона.

– Для проведения капитального ремонта выделены средства для 20 организаций образования, в том числе 17 школ, колледжа, детского сада и общежития. Но завершен капитальный ремонт лишь в мастерской колледжа и девяти школах. В детском саду Узункольского района и семи школах области строительно-монтажные работы продолжаются по сей день, – отметила временно исполняющая обязанности руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Алена Мальгаева.

При этом в двух школах области ремонтные работы про­срочены. Джангильдинская СШ Мендыкаринского района и Станционная СШ Карабалыкского района уже должны были распахнуть свои двери для учащихся, но строительные компании не уложились в срок. Их окрытие после ремонта запаздывает примерно на месяц. Первый объект планируют сдать в конце сентяб­ря, а второй – в начале октября. За срыв сроков ввода зданий в эксплуатацию после капремонта подрядчику придется заплатить. Облуправление образования подало иски в суд на выплату неустойки.

В остальных пяти школах кап­ремонт идет строго по графику. Завершить работы здесь планируют в октябре – начале ноября.

– На капитальный ремонт школы, согласно ПСД, в среднем выделяется пять-шесть месяцев. Сократить этот срок до трех месяцев каникул без потери качества невозможно, потому что при капремонте меняется практически все: инженерные сети, кровля, окна, двери... То есть остается только каркас здания. Капитально ремонтируют те здания, в которых такие работы не проводились на протяжении 40–50 лет, – пояснила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Ученики СШ № 13 города Костаная, где продолжаются строительные работы, переведены во вторую смену в ближайшую СШ № 25. Для них организованы подвоз и горячее питание. Остальные шесть школ, где также еще не завершен ремонт, – сельские. Поскольку зачастую в деревнях только одна школа, учебный процесс для детей организован в приспособленных зданиях – местных акиматов, домов культуры, детских садов, кафе.

– Все здания по возможности приспособили под организацию учебного процесса. Но в большинстве случаев отсутствуют условия для организации питания школьников, санитарные узлы наружные, не везде в рабочем состоянии система отопления, – продолжила Алена Мальгаева.

Выявлен мониторингом и тот факт, что в Жанааульской школе Амангельдинского района ремонтные работы до сих пор не начаты, хотя деньги выделены. В управлении образования по­яснили: этот объект переходящий. Капремонт здесь будут вести в течение двух лет, без помехи учебному процессу. Все дело в том, что эту школу обновят за счет денег, которые удалось сэкономить с других объектов по результатам госзакупок. В итоге конкурс на определение подрядчика был объявлен только в конце июля, сейчас договор со строительной компанией находится на стадии подписания.

ТОО «Гранд Строй Сервис» намерено отремонтировать Жанааульскую школу Амангельдинского района в рекордный срок – за четыре месяца. При этом в текущем году будут выполнены только наружные работы: установка новой блочно-модельной котельной и ограждения. На все уйдет месяц. Все оставшиеся виды работ подрядчик планирует сделать в следующем году, уложившись в трехмесячный срок, который как раз придется на время летних каникул. То есть учебный процесс для учащихся этой школы и в нынешнем, и в следующем годах пройдет в штатном режиме.

А вот учащиеся лицея Білім-Инновация в Костанае вынуж­дены подстраиваться под новые для них бытовые условия. В общежитии учебного заведения уже второй год идет капитальный ремонт. Сейчас работы и вовсе приостановлены из-за нерадивого подрядчика. Алматинская компания ТОО «ПМ-7К» бросила объект, не завершив ремонтные работы. Договор с фирмой расторгнут, подрядчик признан недобросовестным. Подписан договор с новым – им по результатам конкурса госзакупа стало ТОО «Гранд Строй Сервис». Фирма планирует завершить работы за три месяца. Все это время, как и предыдущий год, воспитанники лицея будут жить в других общежитиях. Учащиеся 5–9-х классов размещены в общежитии школы для одаренных детей им. Алтынсарина, а учащиеся 10–11- х классов проживают в новом общежитии костанайского автодорожного колледжа, которое было построе­но в прошлом году. Для детей организован подвоз от общежитий до здания лицея, где у них проходят занятия, и обратно.

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