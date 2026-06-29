Костанайцу в 34 раза увеличили штраф за незаконный мусор

Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 865 тыс. тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2025 года в рамках реализации концепции «Таза Қазақстан» введена административная ответственность за образование стихийных свалок с использованием транспорта.

Житель города Костаная на грузовой автомашине вывез строительный мусор в пригород и незаконного складировал его в непредусмотренном месте.

Управление полиции города Костаная привлекло нарушителя к ответственности путём вынесения предупреждения, хотя законом за нарушение экологических требований по управлению отходами предусмотрена весьма суровая ответственность – штраф в размере до 100 месячных расчетных показателей.

«По протесту специализированного природоохранного прокурора судом от 28 мая 2026 года незаконное постановление отменено. Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 865 тыс. тенге. Судебный акт вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что всего природоохранной прокуратурой выявлено десять таких фактов. В этой связи разработан алгоритм действий по правильному применению нормы закона и скоординирована работа уполномоченных государственных органов.

Кроме того, прокуратура Костанайской области призывает граждан и юридических лиц не выбрасовать мусор в неустановленных местах и соблюдать закон.