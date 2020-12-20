Статьи Коучинг Великой степи 20 декабря 2020 г. 8:43 Зарина Москау Богаты своим умомВсе эти ныне новомодные приемы мотиваций, которые коучи называют инструментами по изменению жизни, казахи знали давно. К примеру, учат на всевозможных тренингах тому, что надо мыслить позитивно, произносить аффирмации типа «Я здоровая, счастливая, богатая» (нужное подчеркнуть). Конечно, воздействие силы мысли, самовнушения играет важную роль в формировании самооценки, не случайно психологи приветствуют и практикуют метод проговаривания. И об этом в Степи знали давно. «Жақсы сөз – жарым ырыс» – «Хорошее слово – половина дела», – говорили казахи столетия назад. Проще говоря, следи за языком, говори о хорошем и позитивном. Потому как слова тоже некий код, который формирует твое биополе или ауру, в своем роде программируя на действия.«Прощайте всех, не копите обиды», – также учат тренеры и психологи. И очень правильно. «Кешірім жасау – кеңдік, кешіре алмау – кемдік» – «Умение прощать – широта, неумение – недостаток», – гласит казахская пословица. «Алдыңа келсе атаңның құнын кеш» – «Пришедшему с повинной прости даже обиду за деда». Хорошая поговорка, тоже об умении прощать.Большим спросом нынче пользуются также всевозможные марафоны, курсы, посвященные основам финансовой грамотности, на которых коучи и тренеры учат умело управлять своими материальными ресурсами. Если суммировать все советы и рекомендации, можно выделить главный посыл – живи по средствам, не трать попусту. Советы, к слову, весьма правильные. На необходимость иметь отложенные, свободные средства указал всем нам год уходящий. Пандемия, карантин внесли свои коррективы, у многих изменились размеры доходов.Создавать подушку безопасности нужно, так же как и распоряжаться тем, что есть, надо умело, и об этом знали в Степи давно. Об этом свидетельствуют пословицы: «Тарта жесең – тай қалар, қоя жесең қой қалар» – «Веди хозяйство с умом, останется лошадь, будь бережливым – уцелеет барашек». «Тас құмыраны тамшы толтырады» – «Каменный кувшин заполняется по капле».Интернет и социальные сети открыли много возможностей. Миллионы людей во всем мире могут получать знания и узнавать новое не выходя из дома. Еще одним, можно даже сказать обязательным, условием личностного роста, по мнению психологов и самых разных гуру по «шлифовке» души, является самомотивация. И учат ставить цели, планировать успех, делать намерение, нередки советы писать эти самые цели и установки. «Ниетің түзу болсын», «Ең бастысы ниет» – «Главное – это намерение (желание)», – говорили наши предки.Модные приемы и техники, наверное, нужны. Но познать дзен и обрести мудрость, начать позитивно мыслить и научиться многому другому можно, изучая традиции, фольклор своего народа. К слову, эти знания доступны и совершенно бесплатны, в отличие от тренингов и семинаров модных коучей.Гармония душиСейчас также много говорят о необходимости быть в гармонии со всеми и всем, популярны нынче и правила экологичности жизни, то есть соблюдения баланса во всем: в работе, любви, семье, развитии и прочих сферах жизни.Казахи знали об этом много веков назад и жили как раз таки по правилам экологичности, находились в гармонии с окружающим миром, в созвучии с природой.Для казаха издревле понятие «Жер» – «Земля» священно. Это его Мир, его Вселенная. Наши предки относились к земле как к живому существу. Отсюда множество традиций, обрядов, запретов, связанных с землей. Например, нельзя бить землю просто так. «Қамшымен жерді сабалама» – «Не бей землю камчой» – один из самых известных запретов. Земля – это Мать, верили наши предки. И обращались к ней за помощью.Есть интересный обряд «жерге аунату». Проводили его с человеком, которого настигла хворь, неподдающаяся известным видам лечения, или с тем, кто находится в депрессии, пережил сильный страх. Как правило, этот обряд проводила почтенная бабушка – әже. Больного выводили в степь на рассвете. Перед процедурой человек обязательно купался, совершал полное омовение, очищая тело и подготавливая душу. Жаждущий исцеления ложился на землю, әже его подталкивала со словами: «Бисмилля, Жер Ана, ауыртпалығын ала көр» – «С именем Всевышнего, Мать-Земля, забери тяжесть хвори». Семь раз должен был перекатиться человек (аунап) и повторять те же слова. После чего ему помогали встать и уходили, не оглядываясь. На следующий или в тот же день, как правило, резали барана, пекли лепешки, звали соседей, читали суры из Корана.Обряд интересный, очень хорошо отражающий степную философию, простое, но мудрое отношение к земле, к природе в целом. Удивительно, но факт – очень многим этот обряд помогал. «Эффект плацебо», – скажут скептики. Возможно, но даже традиционная современная медицина признает, что душевное состояние пациента – важный компонент успешного лечения.На мой же взгляд, от земли идет мощная энергия и ею можно заряжаться. Поэтому нас тянет за город, на природу. Мы все пришли из земли и в землю уйдем. Каждый в свое время.Запах РодиныПолынь горькая – самое обыкновенное на вид растение. На самом деле это один из символов казахской степи и ментальный якорь нашего сознания.Запах полыни ассоциируется с Родиной, родным краем. Терпкий, неповторимый аромат не спутать ни с чем.Есть даже песня, которая называется, конечно же, «Ауылым», и в ней есть такие строки:«Жастығымның күәсі,Шұрқыраған ауылым.Жусаны мен жуасы,Бұрқыраған ауылым».У этого растения очень сильно развито корневище. Благодаря ему оно безболезненно переносит засуху, может расти и размножаться в условиях безводья. И это созвучно одному из основных столпов, составляющих самосознание казахов. Корни значат очень многое.Знать свои корни – тегіңді білу – фундамент самоидентификации казаха. Кроме чисто информационной функции, знание корней играет большую роль в становлении личности, в судьбе, в жизни в целом. Одним из лучших бата-благословений для казаха было «Жусандай жайылсын тамырың». Это пожелание иметь крепкие корни, расти вширь и вдаль, несмотря ни на что.Кроме того, жусан обладает множеством лекарственных свойств. Спектр действия широк, в основном использовали его как желчегонное, антипаразитарное средство.К слову, не случайно операцию по возвращению казахстанцев, заблудившихся на пути к свету веры, назвали именно «Жусан».Забытое староеКоторый год экологи всего мира бьют тревогу – запасы пресной воды сокращаются. Уже сейчас, по данным ООН, 28% населения Земли не имеют доступа к чистой воде.О системе экономии воды в Европе не знает разве что младенец. Нас призывают бережно относиться к природным ресурсам, в том числе водным, в сельском хозяйстве перешли на капельное орошение. В общем, надо экономить. Но при чем тут это?А обратимся снова к фольклору казахского народа. «Судың да сұрауы бар» – «Даже за воду есть спрос» – так говорили казахи столетия назад. Притом, что у них не было техники для замера уровня пресных вод, водоемы были чисты от стоков, а родников было немерено, они призывали использовать блага природы разумно, без транжирства.К слову, о родниках. «Бұлақ көрсең көзін аш» – «Увидев родник – очисти его» – еще одна содержательная поговорка. Помимо прямого смысла, заключавшегося в том, чтобы почистить забившийся камнями и илом родник, есть иносказательный: «Помоги талантливому и способному найти свой путь».К слову, транслируемый ныне принцип социальной справедливости существовал как данность в родоплеменном укладе жизни казахов. Как правило, аулы делились по признаку принадлежности к роду. В каждом ауле был бай, вокруг которого селились его родственники. Бедная часть населения трудилась в хозяйстве бая, получая за это оплату едой, жильем, живностью. По состоянию жилищ работников, их одежде и в целом по уровню быта судили о хозяине аула. Конечно, были скряги, державшие впроголодь свой «коллектив», но обычно в ауле зажиточного богача сытно и тепло жилось всем.Абстрактная реальностьЕсли быт в аулах и благосостояние жильцов зависели от степени богатства главного бая, то уклад жизни регламентировался неписаными, но железными правилами. Не зря говорят, что казахи воспитывали детей всего двумя словами: обал и ұят. Ұят всегда был одним из важных понятий в жизни казаха. На самом деле, Ұят – содержательное и глубокое понятие, с мощным воспитательным компонентом. Оно не было связано с материальным благополучием и перекликалось с понятием Обал. Но, к сожалению, нынче это понятие и слово искажены. Вся суть сведена к понтам, к пусканию пыли в глаза. «Ұят» вываляли в саже кривотолков, и слово стало почти ругательным. И очень незаслуженно.Что же такое Ұят на самом деле? 1. Воровать, убивать, грабить было ұят.2. Не помочь ближнему было ұят.3. Отбирать у сироты, обижать вдов было ұят.4. Не держать слово было ұят. Намыс (честь) не позволял.5. Насиловать, отбирать последнее было ұят.6. Не уважать старых родителей было ұят.7. Грубить старшим тоже было ұят.8. Ломать судьбу кому-то было ұят и обал.9. Не делиться с соседом едой, если тот нуждался, было ұят.10. Оставлять в беде близких, родных, друзей было ұят.11. Предавать, разносить сплетни тоже было ұят.12. Прослыть скрягой (сараң) тоже было ұят.13. Стать причиной чьих-то слез тоже было ұят и обал.Это только некоторые моменты, но посыл, думаю, ясен. Одним выражением «ұят болады» казахи останавливали распри, гасили в зародыше конфликты, не позволяя им разгореться, воспитывали в детях понимание того, что ұят – поступать безнравственно, не по-людски, не по-божески. А все, что сейчас пытаются приплести к этому слову, понятию, – неверное в корне. Это все равно что в кривом зеркале увидеть искаженный образ, далекий от оригинала. И слово нынче модное «ұятмен» родилось не от великой любви к своему народу и явно от незнания истории или хотя бы основ философии Великой степи – Ұлы дала. Поэтому, прежде чем ввернуть в речь слово «ұят» в негативном контексте, неплохо бы подумать о том, правильно ли вы понимаете его значение.Обал – одно слово, а какой глубокий смысл имеет!Прямого перевода на русский язык нет, все зависит от контекста. Но первичное значение остается – предосудительное вредительство. Обал, например, когда хлеб валяется на земле. Когда намеренно вредят человеку, меняя его судьбу. Когда могут, но не помогают. Когда чье-то действие или бездействие приводит к страданиям других, «Обалына қалма! Обал болады, қой!» – «Не причиняй вред, не совершай зла, не бери грех на душу». Так говорили казахи, и этого было достаточно, чтобы человек не вредил.«Обалына қалма» – «Всегда будь человеком, помни о главном, не марай душу и руки» – так наставляли детей и молодых старшие. И наказ выполняли, потому что «Обалына қалу» значило обречь себя и потомков на искупление вины. Обалына қалу – одно из страшных деяний, сродни проклятию.Также есть такое понятие, как «Есе», очень тесно связанное с категорией обал, что значит «доля», то есть то, что принадлежит кому-то. Есесін жеу – присвоить то, что не принадлежит тебе, чужую долю съесть, значит, и совершить тем самым обал. А вот словосочетание «есесін қайтару» переводится как «возмездие». Того, на чьей совести такие дела, рано или поздно настигает кара, верят в народе, и не зря.Аузы дуалыБыли и есть у казахов особенные люди. Таких называют «аузы дуалы», что можно перевести как «пророческие уста». Так говорили о человеке, который обладал своеобразной способностью предвосхищать исход дела, чьи слова о ком- или чем-либо оказывались всегда пророческими.Как правило, таким качеством обладали люди справедливые, честные, живущие по принципам человечности. Бии, акыны, представители степной аристократии – торе, справедливые правители, мудрецы-философы, сал и сері, аулие-святые старцы предрекали, наставляли. И каждый раз их слово оказывалось метким, словно стрела, достигающая цели.У тех, чьи уста считались пророческими, старались взять бата-благословение, веря, что оно сбудется.Уголь, молоко и время«Сүт көп – көмір аз» – «Молока много – угля мало». Так казахи говорят иносказательно о том или в тех случаях, когда слов сказано много, а сделано мало. Или когда хочется сказать: «Время еще покажет, кто есть кто».Семантическое значение выражения уходит корнями вглубь веков. В книге Шокана Уалиханова «Следы шаманства у киргизов (казахов)» описывается обряд, оставшийся с доисламских времен казахской степи.«Когда сверкают молнии и гремел гром, казахи совершают следующий обряд. Хозяин (хозяйка) дома, взяв в руки половник, со словами «небесный конь проржал» выходит на улицу. Ударяет половником по жилищу, произносит: «Сүт көп, көмір аз». После заходит в дом, вешает половник у двери, повторяет те же слова, а потом смазывает порог айраном». Обряд считался выражением радости от дождя и пожеланием изобилия.Можно полагать, что в слова «сүт көп, көмір аз» наши предки, исповедовавшие тенгрианство, вкладывали смысловое пожелание, чтобы белого, то есть хорошего, было много, а сложного и плохого мало. Со временем обряд забылся, а слова остались. Смысл в них немного другой, но пожелание, как некий код, осталось. В русском языке подходит выражение «время рассудит».Философия Великой степи многогранна и, на мой взгляд, еще не до конца изучена. Технический прогресс сделал нашу жизнь удобной и комфортной. Глобализация медленно, но верно стирает культурные границы, ассимиляция идет полным ходом. Модернизация расширяет наши возможности. Но, как отмечал Елбасы в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «...первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук».