Красиво петь не запретишь!

О том, что у нас очень поющий народ, уже давно известный факт. Возможно поэтому, одним из самых излюбленных мест досуга казахстанцев были и остаются караоке-бары

Причем поют наши сограждане на просторах всей необъятной родины. Во всех регионах Казахстана заведения караоке находятся в топе самых посещаемых мест, потому что отличаются своей особой атмосферой. Ведь сюда приходят в основном за самовыражением, за эмоциями, за праздником души в конце концов!

Справедливости ради надо сказать, что родиной караоке считается Япония. А после 70-х годов прошлого столетия аналоги караоке стали открываться и в других странах. С привнесением особенностей той или иной страны, менталитета, музыкальной направленности и индустрии в целом.

Одним словом, любовь к пению - это тоже та немалая часть жизни, именуемая досугом, к которой мы имеем в той или иной степени отношение и, потому «КП» решила приоткрыть эту завесу и выяснить, чем и как живет столичный любитель музыки, отправившись за подробностями в один из караоке Астаны.

Удивительно, но первое, на что я обратила внимание - искомый объект оказался по улице, названной в честь известного казахстанского певца советской эпохи. А может это и вовсе не случайность? Что ж…призыв петь был точно понят! петь так петь!

Танзиля Хасенова, управляющий директор одного из столичных караоке рассказала о том, что они новички на рынке и в этом направлении их команда работает недавно. Чуть меньше года. На вопрос, как была определена ниша, собеседница ответила:

- Мы посчитали, что данное направление будет востребованным. Сейчас же столько поющих людей. Согласитесь, у нас же можно сказать каждый второй казахстанец поет и причем весьма неплохо, а караоке - это своего рода возможность, при которой человек может раскрыть себя, свой вокальный потенциал или даже талант. И потом, каждый приходящий сюда, испытывает некое вдохновение, даже если он сам не поет. Например, я сама не пою, однако, мне очень нравится слушать, как поют другие, видеть, как они раскрываются и чувствуют себя хоть чуточку, но звездой.

По ее словам, до решения заниматься караоке, их деятельность не имела ничего общего с творчеством. Компания в основном занималась строительством жилых домов, офисных помещений и никакого отношения не имела даже к чему-то схожему.

Кроме того, учитывая тот факт, что в столице уже много раскрученных караоке-баров, а значит и сильных конкурентов, без предварительного анализа идти в этот бизнес было определенно рискованно.

- У нас большая конкуренция, это правда. Новые заведения караоке открываются чуть ли не каждый день. – рассказывает собеседница. - Но мы решили взять хорошей акустикой, музыкой, высококлассным сервисом, а также уровнем кухни. Одним словом, качеством, чтобы у наших гостей было желание вернуться. Кстати, у нас очень хороший повар, могу это сказать с гордостью и без преувеличения! Недавно он прошел очередные курсы по повышению своей квалификации. Для нас очень важно высокое качество сервиса и поэтому перед приемом на работу мы обучаем персонал. То есть мы очень серьезно относимся к вопросу качества. И потом мы обратили внимание, что конкретно в нашем районе не так много заведений подобного рода.

- Недавно в СМИ снова муссировался вопрос об авторских правах и интеллектуальной собственности, который хотели ввести в частности для владельцев караоке и ресторанов. Какое будущее было бы у караоке, если бы ввели закон об авторских правах?

- Думаю это приведет к огромным сложностям. Это нужно будет у всех просить разрешения на авторские права, что само по себе представляется чем-то нереальным: это же огромное количество авторов, исполнителей и есть высокая вероятность того, что караоке попросту не выживут. Убыточными станут и рестораны, где есть живая музыка. И как субъект МСБ мы ведь регулярно платим немалые налоги, есть еще фонд заработной платы. И если этот закон возымеет законную силу, то условия, которые будут прописаны, полагаю не все смогут выполнить. Не могу сказать точно, в чьих интересах это могло быть, возможно, самих исполнителей, – делится своими мыслями Танзиля Хасенова.

Возможно авторов не устраивает, что они не получают гонораров за исполнение их песен и с одной стороны, это объяснимо, а с другой – это может серьезно ударить по бизнесу, а значит и по экономике страны в целом. Одним словом, здесь важно найти какое-то разумное и вполне компромиссное решение, которое устроило бы всех.

Как рассказывают сотрудники караоке, в частности, те, кто отвечает за обновления в плейлисте, они всегда следят за репертуаром своих гостей и стараются приобретать новинки.

- У нас есть специальная программа, называется Evobox. Это профессиональная караоке система. Она платная, но оплата производится не на ежемесячной основе, а по мере необходимости. К примеру, когда выходят новые песни, мы их приобретаем, то есть периодически платим за обновления. Мы сотрудничаем с ее провайдерами, а у них, соответственно есть соглашения с исполнителями, потому как это оригиналы минусовок. То есть каждую такую минусовку мы приобретаем. – рассказывает звукооператор.

- Примерно с какой частотой это происходит? Как вы определяете, что пора покупать новые оригиналы минусов?

- Мы следим за плейлистом постоянно. Это обязательное правило. Если мы не будем этого делать, наш плейлист, неминуемо, будет устаревать и мы окажемся в проигрышном положении по сравнению с нашими конкурентами. Мы периодически и целенаправленно просматриваем обновления и бывает так, что в этом нам помогают наши гости. Они просят какие-то песни из новинок и мы, конечно же, берем это во внимание и стараемся незамедлительно приобрести новые оригиналы минусов и пополнить свой плейлист.

- Насколько это затратно? Откроете нам коммерческую тайну? Сколько стоит оригинальный минус?

- Цена на одну минусовку варьируется в пределах 400-500 тенге, то есть 5 песен примерно стоит 2500 и так далее, 10 минусовок – 5 тысяч и так далее. Ну а если, скажем, обновлять весь плейлист, то уходит примерно 250 – 300 тысяч тенге. – пояснила директор заведения Танзиля Хасенова.

Теперь немного о посетителях.

Как правило, основной поток любителей попеть приходится на выходные и праздничные дни. В будни в караоке не очень людно, но за счет того, что в эти дни оплата взимается по другому тарифу для молодежи и студентов – это хорошая возможность сэкономить.

Есть еще и те, кто любит отмечать дни рождения буквально с микрофоном в руках и песней. И такой формат празднования личных мероприятий становится все более популярным. Караоке-клуб начинает свою работу с 17:00, поэтому на семейных праздниках бывает присутствуют и дети, но как правило такие мероприятия проходят в отдельных кабинках с хорошей шумоизоляцией. Кстати, такой вариант караоке относится к японскому формату и называется нари-бан.

А вот американская модель караоке подразумевает общий зал со сценой, где каждый посетитель действительно может на какое-то время почувствовать себя звездой.

Марьяш Исенова большая любительница караоке. Глядя на нее, сразу вспоминается песня знаменитой группы «Бандэрос»:

«И опять по экрану побегут эти строки,

Она так любит петь в караоке

И на мягких диванах будет ждать свою очередь

Пусть ей так трудно брать эти ноты высокие…»

- Для меня на первом месте в списке приятного времяпрепровождения – это караоке. Если, например, будет выбор между кинотеатром и возможностью попеть, я однозначно выберу второе. – делится своими чувствами девушка.

На вопрос какие песни она предпочитает петь, девушка ответила, что очень любит зарубежные хиты, хотя в списке любимых синглов есть также казахские песни и российской эстрады.

- Очень люблю легендарный «Битлз», Адель, рок-композиции, а еще заметила, что сейчас очень много стало хорошей казахстанской музыки. – добавила Марьяш.

Стоит отметить, что любой бизнес имеет определенные риски и не всегда можно спрогнозировать, станет он прибыльным или нет. Что касается караоке – это еще и довольно затратное удовольствие. Лед-экраны, профессиональные микрофоны, планшеты и всевозможные гаджеты – все это периодически может выходить из строя, что-то просто технически требует обновления. Но, тем не менее, учитывая нашу национальную особенность - любовь к пению - спрос должен оправдать все надежды и предложения.

- Продвижение есть, не такое стремительное, как хотелось бы, но все же есть. Основной наш акцент – это хорошая акустика. – рассказывает управляющий директор Танзиля Хасенова. – Бывает, что к нам приходят профессиональные исполнители и музыканты и все они отмечают хороший чистый звук. Для караоке, как вы знаете, это очень важно. И если мы будем держать свою планку и дальше и не только хорошей акустикой, а в целом вкусной кухней, хорошо подготовленным и обученным персоналом, то думаю, мы сможем занять свое достойное место среди многочисленных конкурентов.

- Есть ли у вас уже постоянные гости?

- Конечно. И это самый приятный момент в работе. Нам ведь тоже очень важна обратная связь и мы не всегда можем понять, понравилось ли нашим посетителям у нас. И когда они возвращаются – это и есть тот результат, которого мы ожидаем. Это и есть та самая обратная связь, оценка нашего труда. А еще у нас часто отмечают дни рождения и не только в отдельных кабинках. Некоторым гостям нравится больше в общем зале, где больше слушателей. Бывает и так, что гости совершенно не зная друг друга, в итоге могут петь дуэтом какие-то песни, где предполагается два исполнителя.

- Предлагают ли вам сотрудничество?

- Да, и нам очень интересна эта тема. Мы охотно идем на сотрудничество. Бывает, что нам предлагают провести здесь мероприятия. Это могут быть музыкальные квизы или вот, например, не так давно к нам обращался клуб знакомств.

- Какие мечты или вернее планы вы строите?

- Хотелось бы, чтобы у нас было больше постоянных гостей и конечно, мечта любого заведения – это своя собственная сеть. Мы пока что новички и это наше единственное караоке.

- О чем обычно поют жители столицы?

- О разном и на разных языках. Репертуар очень разножанровый. Кто-то предпочитает больше лиричные песни, а кто-то более веселые танцевальные. Бывает и так, что иногда к нам приходят профессиональные певцы для распевок накануне выступления.

- Можно сказать, что в караоке своя насыщенная жизнь?

- Вполне! Сюда ведь в основном приходят те, кому не чуждо творчество, кто музыкален, кто любит петь и ищет самовыражения!