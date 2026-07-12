Мост в жилом массиве Кирпичный в Актобе планируют открыть в сентябре

Фото: Акимат региона

В Актобе продолжается реконструкция моста через реку Илек в жилом массиве Кирпичный. Строительная готовность объекта достигла 80%, а завершить работы планируется уже в сентябре, передает Kazpravda.kz.

Ход реализации проекта стоимостью 8,2 млрд тенге проверил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Во время рабочей встречи с руководителем подрядной организации ТОО «Казкомсервис» Асхатом Тенизбаевым глава региона потребовал обеспечить высокое качество строительства и не допустить срыва сроков.

«Жители с нетерпением ждут открытия этого моста. Впереди новый учебный год, увеличится транспортный поток, возрастет нагрузка на дороги. Поэтому необходимо без промедления завершить строительные работы качественно и в установленный срок. Никаких оправданий в этом вопросе быть не должно», — подчеркнул глава региона.

По данным акимата, подрядная организация подтвердила готовность завершить строительство в сентябре и открыть движение по обновленному мосту в установленные сроки.