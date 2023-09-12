Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии

Компания уже выразила сожаление в связи с произошедшим.

Фото: tvc.ru

Улицы в португальской Анадии затопило красным вином в результате взрыва двух резервуаров на винном заводе Destilaria Levira, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА "Новости".

"Инцидент произошел после того, как лопнули два резервуара на Destilaria Levira", - говорится в сообщении радиостанции Radio Renascença.

Как отмечается, компания уже выразила сожаление в связи с произошедшим.

"Причины разрыва резервуаров еще предстоит выяснить, но компания уже взяла на себя ответственность за случившееся", - добавила радиостанция.