Креативную индустрию развивают в Улытау

Креативная индустрия
102
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В рамках рабочей поездки в область Улытау вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов анонсировал начало работы Фонда развития креативных индустрий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Уже с 1 января 2026 года жители региона, занятые в креативной индустрии, смогут получить финансовую или консультационную помощь фонда. Основная задача проекта развития креативных индустрий - поиск талантов, развитие проектов и инфраструктуры, содействие экспорту казахстанских креативных продуктов и услуг.

В числе приоритетных направлений - ремесленники, музыка, анимация и дизайн. Поддержка доступна всем, но особое внимание - молодежи, представители которой содействуют формированию имиджа страны за рубежом, национального бренда.

«Заявки на финансирование креативные предприниматели могут подавать уже с начала нового года - предусмотрены хорошие суммы. Средства на финансирование креативных идей и проектов будут собираться из отчислений 3% от реализованных лотерейных билетов национального лотерейного оператора. Основное внимание - региональным проектам», - отметил вице-министр и напомнил, что в стране активно развивается региональная инфраструктура в сфере креативной индустрии.

В Казахстане уже открыто 19 креативных хабов, в том числе в г. Жезказган. До конца года будет открыт еще один в Алматинской области.

Евгений Кочетов особо выделил новую возможность для представителей творческих профессий и ремесленников. Им предоставят возможность бесплатно и на особых условиях открыть точку продаж или мастерскую в одном из 70 республиканских учреждений культуры. Раньше эта процедура занимала большое количество времени и одобрений. Эта мера поддержки представителей креативной индустрии – одна из важнейших, считает он, так как запросов на помещения фиксируется гораздо больше, чем на финансирование.
 

 

#развитие #проект #индустрия #Улытау #креатив

