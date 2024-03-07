Кредит доверия

Из имеющих единую основу названий двух населенных пунктов – Анарколь и станции Анар – состоит одноименный сельский округ Аршалынского района Акмолинской области. Последним значительным событием в его жизни стали выборы окружного акима, состоявшиеся минувшим летом. Тогда из четырех претендентов наибольшее число голосов собрал 31-летний Биржан Мусабеков, который и занял кресло сельского главы.

По словам акима, главный мотиватор в его каждодневной дея­тельности – проявленное народом доверие. Это очень дорогой ресурс, и его нужно оправдать.

В здешних местах молодой аким – свой, потому что родился и вырос в одном из ближних к округу сел. Он хорошо знает местное население, а это помогает в работе. Как и то, что в жизненном багаже есть несколько лет госслужбы.

Трудовой путь Биржан начинал в селе Аршалы с молодежной практики, затем был принят в штат госоргана и трудился на рядовых должностях, после чего его повысили до заместителя акима районного центра.

В этом статусе Биржан пребывал два года, затем принял участие в выборах сельского акима и занял свое нынешнее кресло. Поэтому новичком себя на административной работе не считает, ведь уже имеет нужный в этом деле опыт.

В прошлом году впервые на 3,5 км сельских улиц был проложен асфальт. До того, как начались дорожные работы, в акима­те прошло собрание местного сообщества. В нем участвовали местные аксакалы, неравнодушные, авторитетные жители, ведущие предприниматели, педагоги, медики.

На том собрании было решено, что 3,5 км будут ровно поделены между двумя селами округа. Согласно этому решению и отработала подрядная дорожная организация свой заказ. И теперь сельчане рады прогуляться по асфальту. Правда, еще не «одетых» в современное покрытие улочек в селах достаточно, и они ждут своего часа.

Но, пожалуй, самым долгожданным событием для села Анарколь стал капитальный ремонт местной средней школы. На эту цель из бюджета было выделено 300 млн тенге.

Вместе с акимом округа Биржаном Мусабековым заглянули в обновленную школу. Директор Гульнара Тыштыбаева рассказала, что здание было построе­но еще в 1938 году японскими военно­пленными и является старейшим не только в Аршалынском районе, но и всей Акмолинской области. Поэтому этот объект следует по справедливости считать историческим.

Японцы делали все, за что брались, основательно. Поэтому стены и перегородки здания остаются еще крепкими, и строители их не трогали. Практически все остальное – от кровли до пола первого этажа – подверглось капитальному ремонту. Нетронутым остался и фундамент школы. Как рассказала директор, он был сложен японцами из больших камней-валунов. Это придало ему такую крепость, что уже в современные годы его долго не могло взять ни одно бурильное устройство...

Школа рассчитана на 304 ученических места. На сегодняшний день школьный контингент – это 161 учащийся. В ходе небольшой экскурсии по коридорам и аудиториям убедились в том, что строительная организация – фирма ЛТД «Сарыарка» – потрудилась на славу. Внутри школы стены и потолки отделаны современным качественным материалом. Есть хорошо оснащенные предметные кабинеты, спортзал, в общем, все, что нужно детям для учебы и личностного развития, а учителям – для проведения уроков. Важно отметить: уложились строители в рекордные сроки – весь объем работ выполнили всего за четыре месяца.

Аким Анарского сельского округа поделился и другими позитивными событиями в жизни его земляков. Одно из них – приход в село газа, что имеет поис­тине революционное значение и способно в корне поменять быт сельчан. Газ решает самую сложную проблему для любого сельского жителя, в особенности если он проживает в северных регионах страны, – это отопление домов. А также облегчает приготовление пищи.

Правда, на сегодняшний день к голубому топливу удалось подключиться только 48 владельцам домохозяйств округа. Явным тормозом для желающих это сделать является тариф за подключение. Как пояснил Биржан Мусабеков, приобщение к благу цивилизации обойдется хозяину в кругленькую сумму – 500 тыс. тенге. В нее входят приобретение оборудования в виде газового котла, счетчика, различных труб и, конечно, работа сервисной организации.

Чтобы помочь народу с подключением к газу, районной властью предусмотрены льготы для инвалидов, одиноко проживающих пенсионеров, «афганцев». Этой категории сельчан возместят часть затрат на оплату услуг сервисных компаний. Однако приходится признать, что темпы газификации все же отстают от желаемых.

Не меньшими по степени важности остаются для сельчан вопросы водообеспечения. Речь идет о системе, от которой зависит каждодневная жизнь людей. Так вот, удалось сделать важный шаг в решении застарелых проб­лем – установлена новая водонапорная башня, и с ее появлением вода стала более доступной сельчанам.

В ходе знакомства с жизнью Анарского сельского округа довелось узнать, что его жители весьма ценят свою локацию. Ее особенность в наличии железной дороги.

– Нам повезло в том, что на территории нашего округа есть железнодорожная станция, тут проходят поезда, – говорит Биржан Мусабеков. – Особенно выручают они в зимние бураны, которые здесь случаются часто и заносят автомобильные трассы. В такую пору анарцы без проблем садятся на нужный поезд и едут в свои пункты назначений.

Кстати, большая часть трудоспособного населения округа ездит на работу в Астану. Такая «маятниковая» занятость сохраняется на протяжении десятилетий. Многие из вовлеченных в нее людей и рады бы трудоустроить­ся в своем селе, но не всегда есть такая возможность, да и оплата в сравнении с городской проигрывает. Поэтому одной из приоритетных задач сельского главы остается создание новых, качест­венных рабочих мест. Есть и другие социальные проблемы, которые ждут своего решения.

В общем, рисовать картину жизни одного из тринадцати сельских округов Аршалынского района сплошь в радужных тонах, конечно, не стоит, да и не получится. О каждодневных заботах родного села рассказал ветеран Алтынбек Илиупов, в доме которого довелось побывать.

В летние месяцы первостепенная задача сельчан – заготовка кормов для скота. Так вышло, что путь к традиционным лугам-косовицам едва не перерезал строя­щийся автобан. Но беспокойный ветеран стал обивать пороги руководителей и убедил-таки дорожных строителей предусмотреть в его «теле» большой проем для передвижения тракторов и другой техники, для перегонов скота. В итоге такой проем в дороге появился, и округ не оказался «запечатанным».

По словам собеседника, в соседнем округе вспомнили про аналогичную проблему и стали стучаться в нужные кабинеты, но слишком поздно, дорога к этому времени уже появилась, и ничего изменить было нельзя. Теперь соседям очень трудно добираться до своих косовиц...

– Что можно пожелать молодому акиму? Конечно, трудиться честно и без устали во благо народа. А мы поддержим его в начинаниях, – сказал ветеран.

Пожалуй, эти же слова скажет Биржану Мусабекову любой из анарцев. И тот об этом хорошо знает, как и то, что поддержка должна быть взаимной, а мера ответственности у акима очень высока.