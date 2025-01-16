Кредиты на бездомных оформили в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте раскрыта мошенническая схема, в результате которой аферисты оформили кредиты на сумму 22,8 миллиона тенге. Преступная группа из пяти человек открывала банковские счета на имя людей без определенного места жительства, а затем оформляла на них займы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» против подозреваемых, а также начала расследование в отношении финансовой компании, сотрудники которой, по данным следствия, проявили халатность.

Руководитель первого управления прокуратуры Шымкента Жандос Досанов сообщил, что преступления совершались с 2021 года. Несмотря на выявление фактов мошенничества на ранних этапах, меры по проверке и блокировке подозрительных ИП и юридических лиц не были приняты. Эти упущения, по мнению прокуратуры, способствовали реализации мошеннической схемы. Расследование дела находится под строгим контролем надзорного органа.