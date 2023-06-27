Кредиты под 2,5% смогут получить казахстанцы на создание или развитие проектов в АПК

Акиматы будут кредитовать фермеров через агентов.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство сельского хозяйства разработало правила кредитования АПК, проект которых размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК.

По информации Минсельхоза, кредиты смогут получить казахстанцы на создание новых или расширение действующих предприятий, в том числе молочно-товарных ферм, птицефабрик мясного направления, овощехранилищ, а также проектов в сфере орошаемого земледелия.

Сообщается, что финансирование будет осуществляться за счет республиканского или местного бюджетов.

Согласно проекту правил, местным исполнительным органам будут предоставлены бюджетные кредиты сроком на 10 лет с годовой ставкой вознаграждения 0,01%. Льготный период по погашению основного долга составит не более 24 месяцев, период освоения бюджетного кредита – 12 месяцев.

Акиматы будут кредитовать фермеров через поверенного (агента). Срок кредитования составит до 10 лет, максимальная сумма кредита – 5 млрд тенге, номинальная ставка вознаграждения не превышает 2,5% годовых. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составит не более трети продолжительности срока кредитования. Обязательным условием станет наличие залогового обеспечения.

Отмечается, что агент будет работать без комиссии, а за счет средств местного бюджета.

Отраслевая целесообразность с учетом импортозамещения, обеспечение населения региона качественным и доступным продовольствием, создание временных и постоянных рабочих мест, сотрудничество и кооперация с проектами в рамках повышения доходов сельского населения – по таким критериям будут распределяться займы.

К заемщику также установлены требования: опыт работы 5 лет в сфере производства или переработки сельхозпродукции, наличие необходимой площади сельхозугодий для формирования прочной кормовой базы, материально-техническое оснащение.