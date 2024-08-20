Кредиты, выданные без согласия одного из супругов, банк обязан списать – АРРФР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утверждены правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физлицу и минимального размера такого кредита, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Сообщается, что документ принят в реализацию закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», подписанного 19 июня.

Постановлением утвержден минимальный размер банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги), в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).

«Перед подписанием договора банковского займа или микрокредита, банк или микрофинансовая организация (МФО) проверят информацию о наличии зарегистрированного брака (супружества) клиента посредством информсистемы Минюста. В случае подтверждения информации, и, если сумма кредита превышает установленный предел, кредитор обязан получить согласие супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита», – сказано в документе.

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе в отделениях банка или филиале МФО, либо в электронной форме. В случае если супруг (супруга) заемщика является клиентом кредитора, то согласие можно будет оформить через мобильное приложение кредитора, в иных случаях – через веб-портал «электронного правительства» при условии прохождения биометрической идентификации супруга (супруги) клиента.

«Поправка направлена на предотвращение несогласованного получения кредита одним из супругов, что в дальнейшем может негативно отразиться на общем бюджете семьи. Законом также предусматривается обязанность кредитора списать займ, выданный без согласия супруга (супруги) заемщика», – пояснили в госоргане.

Норма вводится в действие с 1 сентября текущего года.