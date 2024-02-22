Кристоф Лерибо стал новым президентом Версальского дворца

С 2011 года этот пост занимала Катрин Пегар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Президент музеев Орсе и Оранжери Кристоф Лерибо возглавит государственное учреждение по управлению Версальским дворцовым комплексом. Соответствующее решение было опубликовано пресс-службой Елисейского дворца по итогам заседания совета министров.

"Кристоф Лерибо, главный хранитель наследия Парижа, назначен президентом Государственного учреждения по управлению замком, музеем и национальным парком Версаля с 4 марта 2024 года", - говорится в заявлении.

Соответствующее решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон по предложению министра культуры Рашиды Дати, которая заняла нынешнюю должность чуть более месяца назад.

Он сменит на этом посту Катрин Пегар, которая возглавляла это учреждение с 2011 года. Официальное вступление в должность запланировано 4 марта, за пять месяцев до открытия Олимпийских игр, в рамках которых Версаль примет соревнования по верховой езде.

Лерибо по образованию является историком искусства, имеет степень доктора наук. С 2012 года он был директором музея изящных искусств Petit Palais (Пти-пале, Малый дворец) на набережной Сены, где в последний год его управления, в частности, прошла крупная выставка картин русского художника Ильи Репина. В 2021 году он был назначен президентом музея Орсе и музея Оранжери. Два года его президентства были отмечены рекордным уровнем посещаемости - в 2023 году оба музея приняли более 5,1 млн посетителей.

"Опираясь на этот опыт и результаты, достигнутые на предыдущих постах, Кристоф Лерибо в качестве руководителя Версальского замка продолжит политику восстановления наследия и привлечения посетителей, успешно начатую Катрин Пегард", - заявили в Министерстве культуры Франции.

Среди прочего он будет отвечать за завершение работ по обеспечению пожарной безопасности в центральном корпусе замка. Также, как отметили в министерстве, ему предстоит столкнуться с вызовами в области "экологического перехода, цифровой революции и изменений в международном туризме".