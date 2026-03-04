Крупная афера раскрыта в спецЦОНе

Асет Копеев

В департаменте экономичес­ких расследований АФМ по Алматинской области завершили расследование ряда преступных схем, причинивших государству и гражданам значительный финансовый ущерб.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил руководитель ДЭР Алибек Тулепбергенов, одно из уголовных дел связано с фактами незаконной регистрации машин в спецЦОНе. Всего по поддельным документам был пос­тавлен на учет 851 автомобиль, в результате государству причинен ущерб на 6,6 млрд тенге в виде неуплаченных утилизационных и регист­рационных сборов. Для возмещения ущерба арестованы дома, квартиры и другое имущество фигурантов, на данный момент взыскано свыше 1 млрд тенге.

– Аналогичные меры приняты в отношении организаторов финансовых пирамид «Аманат Хоум» и Аmanat Drive, от деятельности которых пострадали 12 тысяч вкладчиков, – отметил Алибек Тулепбергенов. – Ущерб, нанесенный гражданам, составил 34 миллиарда тенге. Наложен арест на активы мошенников, украденные деньги вернут потерпевшим. Создателям мошеннических схем грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем вынесен судебный приговор в отношении руководителей ТОО «Торедо», собравших 950 млн тенге от дольщиков на строительство четырех многоквартирных жилых комплексов в Каскелене. Как установило следствие, с 2021 по 2023 год в соцсетях велась масштабная рекламная кампания, жерт­вами которой стали свыше 100 человек.

Инициаторы запустили проект, не имея необходимой строи­тельной лицензии, разрешительной и проект­но-сметной документации. В результате строительство было заморожено, конфискованы 12 земельных участков, 9 автомобилей, административное здание и частный дом. Руководство компании приговорено к длительным срокам лишения свободы.

Осуждены и предприниматели, взявшие в доверительное управление Талгарскую районную больницу. В ходе следствия выяснилось, что фигуранты дела похитили 1,6 млрд тенге из Фонда социального медицинского страхования. Эти средства должны были пойти на покупку медоборудования, которое фактически не было приобретено.

Глава ДЭР рассказал и о фактах получения госсубсидий по поддельным документам, пресечении дея­тельности нелегальных криптообменника и онлайн-казино. По итогам прошлого года расследовано 85 уголовных дел, возмещено 29 млрд тенге причиненного государству ущерба.

#АФМ #Алматы #спецЦОН

