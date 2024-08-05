На 13,6 млрд тенге оштрафовали «Каспий нефть»

Нефть и Газ
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Дана Аменова
Корреспондент

Национальный фонд государства пополнился на 13 684 868 730  тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как установила прокуратура Атырауской области, АО «Каспий нефть» не получило лимита накопления на свыше 4 500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения, сообщает Kazpravda.kz

«В результате рассмотрения представления прокурора, по постановлению судебной коллегии Атырауского областного суда от 2 июля 2024 года, АО «Каспий нефть» привлекли к административной ответственности по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду» с наложением штрафа в размере 13 684 868 730 тенге», – прокомментировали в надзорном органе.

В результате принципиальной позиции прокуратуры в бюджет взыскан административный штраф, добавили в пресс-службе. 

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