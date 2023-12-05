Крупную партию безакцизных сигарет на 1,5 млрд тенге накрыли в двух регионах

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Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области совместно с коллегами из области Абай провели широкомасштабную операцию по пресечению канала сбыта безакцизных табачных изделий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

Как сообщается, одновременно в двух регионах были задержаны 3 грузовые машины, при осмотре которых обнаружены сигареты разных марок общим количеством более 2 млн пачек без акциза. При этом водители предоставили накладные документы на перевозку сантехники.

Специалисты ДГД обеих областей определили рыночную стоимость табачной продукции, которая превысила сумму в 3 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.