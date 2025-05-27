Фото: Polisia.kz

В селе Атамекен Панфиловского района раскрыто крупное мошенничество, связанное с хищением автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Двое мужчин, 33 и 34 лет, с помощью обмана завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге.

Первой жертвой злоумышленников стал гражданин Китая, которому они пообещали доставить автомобили в Грузию.

В результате мошенники присвоили шесть машин: три Jetour, Mercedes C260, Mercedes C260L и Mercedes GLE 260.

Похищенные авто были проданы знакомым преступников и переправлены в Шымкент и Жамбылскую область. На этом мошенники не остановились.

Их следующей жертвой стал индивидуальный предприниматель, занимающийся логистикой и перевозкой автомобилей. В поисках водителей с автовозом для доставки машин в Беларусь он познакомился с подозреваемыми.

Те, в свою очередь, обманом завладели семью автомобилями: Range Rover, Mini Cooper SE, тремя Li 7 и двумя Li 9. Пять китайских автомобилей были вывезены в Жамбылскую область и проданы общему знакомому преступников, а оставшиеся два — Range Rover и Mini Cooper SE — реализованы по заниженной цене через знакомых в Алматы. В настоящее время уголовное дело передано в суд, подозреваемые находятся под стражей.

Гражданин Китая, ставший первой жертвой, выразил благодарность сотрудникам полиции и руководству департамента полиции Жетысу за оперативность, высокий профессионализм и неравнодушие.

По его словам, благодаря слаженной работе правоохранителей подозреваемые были установлены в кратчайшие сроки, а справедливость — восстановлена.