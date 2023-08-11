Крупный химический комплекс по выпуску минеральных удобрений запустят в Жамбылской области

Правительство, Экономика
127
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с проектом строительства крупного химического комплекса ТОО «ЕвроХим-Каратау» и новыми инвестпроектами на базе СЭЗ «Химический парк Тараз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

На сегодняшний день в сфере промышленности региона действует 838 предприятий, а численность занятых составляет порядка 43 тысяч человек. По итогам 7 месяцев объем выпуска продукции достиг 510 млрд тенге (+7,8%). При этом в области хорошо развита обрабатывающая промышленность, доля которой в общем объеме доходит до 72%. В частности, наблюдается рост в производстве минеральных удобрений в 3,2 раза, сахара – на 8,9%, сыра и творога – на 5,9%, обуви – на 20,2%. Доля химической отрасли в обрабатывающей промышленности на сегодня составляет свыше 49%.

Так, компанией «ЕвроХим» реализован первый этап масштабного инвестпроекта: на базе горнорудного комплекса налажена добыча фосфоритов до 660 тысяч тонн в год, а также построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций составила $126 млн.

В рамках второго этапа начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений. Мощность производства – не менее 1 млн тонн продукции в год. Реализация второго этапа позволит привлечь свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций и создать 1 200 новых рабочих мест.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство уделяет большое внимание реализации проектов в химической промышленности, поэтому новый крупный завод важен не только для развития региона, но и для республики в целом. 

«Этот проект обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях и позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции», – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в настоящее время государство увеличивает объемы субсидирования аграриев в части расширения использования удобрений. В результате это позволит значительно повысить производительность в сельском хозяйстве. 

Здесь же главе Правительства доложили о ходе строительства двух автоматизированных газораспределительных станций «ЕвроХим» и «Шу». Это даст возможность газифицировать 32 населенных пункта Сарысуского и Шуского районов (61,7 тыс. человек), новый химический комплекс ТОО «ЕвроХим-Каратау» и 24 населенных пункта Мойынкумского района (28,7 тысячи человек).

Далее Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», расположенной в Шуском районе. Так, Премьер-Министру был представлен инвестпроект ТОО «TAS Market» по созданию кремниевого кластера, где будет налажено производство промышленного кремния, графитовых электродов, поликремния и солнечных панелей.  

Также презентован проект по строительству первого в стране завода по производству кальцинированной соды, реализуемый ТОО «Qazaq Soda». Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2025 году, а его производственная мощность составит 500 тыс. тонн продукции в год с перспективой увеличения до 1,2 млн тонн в год. В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» к объекту были подведены линии электропередачи, планируется также проложить водопровод и обустроить железнодорожную инфраструктуру.

«Мы поддерживаем эти проекты и продолжим работу по подведению недостающей инфраструктуры. Это можно сделать в течение одного года. Я дам соответствующие поручения Министерству индустрии и КТЖ», – заключил Алихан Смаилов. 

#регионы #Смаилов #экономика #премьер-министр #промышленность #инвестиции #сельское хозяйство #Жамбылская область #рабочая поездка

Популярное

Все
Мастер боевых миниатюр
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
Вот уже год в Астане действует книжный клуб SenU, миссия которого – не только развивать в обществе культуру чтения, но и открывать для читателей богатейший мир казахстанской литературы
Казахстанские школьники выиграли «серебро» и «бронзу» на прошедшем в Актау чемпионате мира по шахматам
Здравствуй, шляпа! Пошумим?
В социальных сетях появился тизер фильма Талгата Теменова «Қара қыз» о девушках – кинооператорах из Казахстана, участницах Великой Отечественной войны
В Павлодаре работает выставка социальных плакатов, которые экспонировались более чем в 50 странах мира
Дебютная игровая картина «Бауырына салу» казахстанского режиссера Асхата Кучинчерекова попала в конкурсную программу «Новые режиссеры» МКФ в Сан-Себастьяне (Испания)
Множество лайков и комментариев набрал пост мальчика в социальных сетях с просьбой построить детскую площадку в его родном селе
Говорить на казахском становится трендом среди молодежи. Миллионы просмотров у русского парня, восхитившего Казнет своим знанием языка и чистым произношением, – еще одно тому подтверждение
Международный фонд поддержки культуры и искусства имени Абая передал ценный экспонат в фонд Национального музея РК
В Восточном Казахстане на ура завершился «пилот» по летнему обучению детей казахскому языку в гостевых семьях
Известный историк, краевед, талантливый ремесленник из Кызылординской области Жанибек Маханбет терпеливо воссоздал историю появления в краеведческом музее Сырдарьинского района старенького незамысловатого деревянного шкафчика для книг, который раньше принадлежал Абаю Кунанбаеву
Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с высотки в Астане
Плата за воздух
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
20 осужденных трудоустроят в Карагандинской области
О критической ситуации с водоснабжением в Жамбылской области рассказали в Минэкологии
Интернет-ресурсы псевдокомпаний заблокировала прокуратура Астаны
Прямой поезд "Астана – Житикара" запустят в Казахстане
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Благотворительный забег пройдет в Астане
Ужесточить ответственность за кражу невест планируют в Казахстане
Директор детского лагеря находился пьяным на работе в Конаеве
КНБ задержал очередного сотрудника госкорпорации "Правительство для граждан"
Овощи и фрукты с превышением нитратов выявили в Казахстане
Обучившиеся за рубежом казахстанцы могут быть полезны своей стране, даже находясь за ее пределами
Полицейский на служебном авто сбил женщину с ребенком в Шымкенте
В присвоении более 225 млн тенге подозревают экс-главного бухгалтера ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс

Читайте также

Продлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан
Отечественных производителей к строительству МТФ предложил …
Операторы ответили на вопросы о доступе населения к мобильн…
Интернет-ресурсы псевдокомпаний заблокировала прокуратура А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]