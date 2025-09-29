Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках ОПМ «Қарасора-2025» сотрудники Аксайского отдела полиции Кызылорды и оперативники Управления по противодействию наркопреступности областного Департамента полиции проводят масштабные оперативные мероприятия по выявлению фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщил старший инспектор по особым поручениям Отдела информационной политики старший лейтенант полиции Темир Досмайыл, в ходе рейда «Участок» участковым инспектором полиции во дворе частного дома жителя пригорода выявлен крупный наркопосев.

Изъято 34 куста наркосодержащих растений, общий вес которых составил 138 кг. На месте обнаружена высушенная марихуана общим весом свыше 19 кг. По данному факту на месте был задержан 43-летний житель области. Ведется расследование.

Всего с начала ОПМ «Қарасора-2025» кызылординскими полицейскими выявлено 135 наркопреступлений. Изъято свыше тонны 383 кг. наркотиков, пресечена деятельнсоть 5 фитолабораторий, задержано 47 подозреваемых.

