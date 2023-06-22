Крупный пожар произошел в универмаге Атырау

Фото: кадр из видео ДЧС Атырауской области

"Сегодня, 22 июня, в 13:04 поступил звонок по поводу задымления из одного из общих магазинов, расположенного по улице Абдрахманова в городе Атырау. По прибытии на место вызова пожарные обнаружили, что горит крыша универмага. В результате пожара сгорела крыша на площади 800 квадратных метров. Пожар был сдержан в 14:27 и полностью потушен в 14:45", - проинформировали в ДЧС.

К тушению были привлечены силы и средства ДЧС Атырауской области, сотрудники ТОО "Семсер - Өрт сөндіруші", СКЭБР, АО "АТМА - аэропорт Атырау и перевозки", Территориального центра медицины катастроф.

Причины возгорания устанавливаются, добавили в ДЧС.