Крути педали!

фото Игоря Бургандинова

Главные герои и участники турнира – юные ребята с особыми потребностями. В принципе, именно для них и проводились соревнования: все вырученные средства пошли на поддержку детей с ментальными нарушениями. Спонсором мероприятия выступила меж­дународная инвестиционная компания Raison.

Астану не случайно выбрали для проведения Trackman, ведь в столице есть уникальные крытые сооружения для организации заездов, что особенно актуально в зимний период. Ежедневно в велотреке «Сарыарка», внешне напоминающем шлем велогонщика, занимаются десятки людей, для которых велосипед – это не просто средство для передвижения, а верный спутник по жизни. На его базе в прошлом году и открыли клуб VELOLEGEND, который посещают дети с особыми потребностями и физически здоровые ребята. Его создатели – велогонщик Бауржан и его супруга Махаббат Утегеновы. Идея о запуске проекта пришла, как говорится, оттуда, откуда не ждали: их ребенку диагностировали аутизм. Желание помочь родному человеку выросло в нечто большее, охватив и других особенных деток. А главным девизом клуба стал лозунг «Велоспорт – для всех!»

День первый

Задолго до начала турнира гонщики проводят разминку на так называемом тренировочном велосипеде: возле него выстроилась очередь из желающих «разбудить и размять» организм. Особенно ярко во всей общей композиции выделяются мамы молодых велогонщиков с особыми потребностями: они массируют детей, разгоняя кровь по всему телу.

– Прыгай! Разминайся! – командует Алия, мама 17-летнего Алдияра Жоламана, параллельно хлопая сына по бедрам и икроножным мышцам.

Такая нехитрая процедура не просто разминка, а, если хотите, – ритуал поддерживающего контакта между родителем и ребенком. Справедливости ради стоит сказать, что были среди взрослых и папы, но мам традиционно оказалось больше. Да и куда же без женских эмоций? На них, поверьте, держится многое, особенно если дело касается соревновательного духа.

– В турнире участвуют более 80 человек в возрасте от 10 лет до 70 плюс, – говорит соосно­ватель и управляющий партнер компании Raison Андрей Березин, пришедший в велоспорт из триатлона. – В числе тех, кто будет бороться за звание быстрых, – дети с особыми потребностями. Мы не случайно включили их в программу: хотим наглядно продемонстрировать, что велоспорт доступен гонщикам с особенностями развития. Главное – желание.

Торжественная церемония открытия турнира заняла меньше получаса. Все прекрасно понимали, что детям (они выступали первыми) не терпится оседлать велосипеды и ринуться в гонку. Напутственные слова поддерж­ки, прозвучавшие из уст ветеранов отечественного велоспорта – Анатолия Гонаго, Виктора Манькова, а также спортсмена-любителя Марата Баукенова, которые тоже приняли участие в заездах, задали тон соревнованиям. Как результат: в глазах участников – сосредоточенность и решимость, а на лицах – напряжение, когда они проходят очередной поворот, почти не снижая скорости. Каждый момент требовал полной отдачи, каждое ускорение испытывало на прочность, за каждым кругом – выход на новую ступень физической выносливости.

...«Давай, давай, быстрее!», «Мансур, вперед, еще два круга!», «Четыре минуты осталось! Победа!», «Жми!» – кричат дети своим товарищам, ожидая своего выхода на велотрек. Эмоции и накал страстей в какие-то моменты достигают своего пика, когда взволнованные ребята и не менее «включенные» взрослые пускаются чуть ли не в пляс, радуясь успехам друзей. Бодрящие кричалки мам юных дарований придавали уверенности не только тем, кто крутил педали, но даже рядовым болельщикам. Понятно, женщины переживали. А как иначе? Можете представить, как волновались сами участники? 12-летний Ансар Наккажин, завершивший заезд, уже было направлялся к маме, но вдруг на секунду словно отключился. В этот момент испугались все. Благо дежурившие сотрудники скорой помощи подоспели вовремя. Это потом мне объяснили, что ребенок просто переволновался, а сама мама добавила, что, возможно, сказалась смена климата: они недавно вернулись с горнолыжного курорта «Акбулак» и сразу же выставились на соревнование. К счастью, дальше все прошло без происшествий.

В первый день участники выступили в индивидуальной гонке преследования. Дистанция у мужчин составляла 4 км, а у женщин – 2 км. Это, чтобы вы понимали, 16 и 8 кругов соответственно. Данный этап соревнований, конечно, нельзя назвать зрелищным, но есть в нем какая-то своя красота и психологическая составляющая. Гонщики стартуют с разных позиций, но их цель – догнать друг друга и опередить. И здесь интересно наблюдать не только за молодыми ребятами, но и людьми преклонного возраста, поскольку у каждого свои тактика и техника.

Цель без преград

Для обладателя серебряной медали недавнего чемпионата Азии в Бангкоке 74-летнего Виктора Манькова Trackman 2025 – еще одна возможность испытать свои силы и выносливость. Скажем больше: на этот заезд он попал с тайского корабля. Возвращаясь из столицы Таи­ланда в родной Павлодар, пенсионер резко поменял планы, изменив маршрут на Астану. Видимо, сама судьба благоволила: ни задержек рейсов, ни красных светофоров.

– Я сейчас должен был ехать в Павлодар, но, как видите, нахожусь здесь, в столице. Пропустить такое благое событие мне не позволила совесть. Это мое второе участие в трековом заезде. В родном городе, скажу честно, удается выигрывать многие соревнования, поскольку проходят они, как правило, на шоссе. Трековый заезд немного сложнее: вроде едешь быстро, а скорости будто и нет совсем. И вот здесь-то и надо ловить ритм: крутить педали что есть духу! Ну и не менее важно другое – следить за количеством преодоленных кругов. В прошлом году, например, на аналогичном соревновании уверенно шел к победе, но в последний момент расслабился и проиграл пару секунд сопернику, – с улыбкой вспоминает он.

Наш собеседник, к слову, мастер спорта по самбо, но с велосипедом он не расстается уже почти 60 лет. «Кто занимается велоспортом, у того ноги крепкие, а у кого ноги сильные, у того организм здоровый», – по-философски парирует Виктор Маньков. С тем, что велосипед – это настоящая находка для ценителей спорта, согласен и 72-летний Анатолий Гонаго из Кокшетау, за плечами которого 583 старта по 11 видам спорта: легкая атлетика, биатлон, лыжи, лыжи-роллеры, плавание, стрельба, конькобежный спорт и другие.

– В велоспорт я пришел в 1967 году. Больше полувека не расстаюсь со своим двухколес­ным другом, – говорит Анатолий Гонаго, который сначала пробовал себя в гребле на байдарках, футболе, но мастером спорта СССР он все же стал именно в велоспорте в 1975 году.

До 1979 года он активно участвовал в соревнованиях среди молодежи. Но в череде всех состязаний первый любительский заезд до сих пор стоит особняком. Было это в 1989-м в Ленинграде. Медальная гонка проходила у берегов Финского залива в два этапа. Казахстанец показал неплохой результат. Дальше – больше: Минск, Запорожье, Муром и другие локации, где занимал первые и вторые места. И это при том, что нередко в соревнованиях участвовало больше тысячи человек. Будучи тренером, Анатолий Гонаго часто выставлял ребят на крупные турниры. В 2001 году он повез на международный заезд в Муром 12 воспитанников. Ребята не подвели, завоевали медали. Тогда же отличился и сын самого велогонщика – Иван Гонаго, он стал бронзовым призером, получив звание самого молодого гонщика-универсала.

В беседе с известным тренером и профессионалом своего дела мы не могли не спросить о главном – развитии отечественного спорта. Как и многие, он уверен, что камнем преткновения была, есть и остается финансовая сторона вопроса:

– Финансирование любительского велоспорта для всех возрастов в нашей стране сильно хромает: инвентарь, поездки – все за свой счет.

К беседе присоединяется военный в отставке Марат Баукенов, отмечая, что в числе полезных и нужных спортобъектов – велодорожка, проложенная вдоль трассы, ведущей до города Косшы, а оттуда – до Ильинки. Именно по ней он вместе с другом – профессиональным лыжником Сергеем Клевановым ежедневно проезжает по 50 километров пути. В прошлом году 67-летний активист в общей сложности наездил 10 тыс. км и, к слову, занял два первых места в возрастной категории 60–69 лет на Trackman 2024.

– Спортом активно занимаюсь четвертый год. Сегодня у меня сильный соперник – Сергей Клеванов, – поворачиваясь к другу улыбается мужчина. – Надеюсь, займу второе место. Безусловно, этим соревнованиям предшествовала усиленная подготовка. Каждый день с 10.00 до 13.30 я кручу педали, а во время передышки выполняю физические упражнения. После дневного сна продолжаю заниматься спортом в фитнес-клубе. Хотелось бы, чтобы как можно больше пенсионеров посвятили себя ЗОЖ и спорту. В чем смысл лежать дома на диване, если болеешь, набираешь вес. А ведь от лишней массы тела многие пробле­мы с суставами, артериальным давлением и другими органами и системами организма. У того, кто дружит с велосипедом, хороший ритм сердца, – со знанием дела говорит Марат-аға, который придерживается личного девиза «Старость меня дома не застанет: я в дороге, я в пути!»

В этом году активный пенсионер планирует создать ветеранскую группу из числа пожилых людей. Цель – привить любовь к велоспорту, пешим прогулкам, скандинавской ходьбе.

Второй день

Не будем детально останавливаться на том, как участники выступают во втором этапе соревнований – гите. Скажем лишь, что в этом виде каждый гонщик стартует по очереди и соревнуется с временем, а в гонке преследования – с другим гонщиком, пытаясь его догнать. Добавим, что дистанция для мужчин составляет 1 км, а для женщин – 500 м. Итальянец Даниель Пулиеро проехал расстояние за одну минуту 24 секунды и 19 долей секунды, заняв 17-е место в турнирной таблице. Однако здесь нужно отдать должное иностранному гостю, проявившему интерес к казахстанскому заезду. В интервью нашей газете он отметил, что на родине, в частности в Венеции, велоспорт пользуется популярностью у людей разных возрастов. И одна из причин тому – экологическая составляющая: европейцы стараются бережно относиться к окружающей среде.

– Участие в таком благотворительном заезде – очередной опыт. Уверен, что велоспорт – это как интенсивные тренировки, соревнования, большие физические нагрузки, так и способ расслабле­ния и наслаждения природой, – верно замечает 45-летний велогонщик, связавший свою судьбу с велосипедным спортом в 15-летнем возрасте.

Мы уже рассказывали во вторник о том, кто стал победителем в индивидуальной гонке. А сегодня остановимся на тех, кто занял первые места в гите. Это Адиль Куйтенов (мужчины 1 км абсолют), Татьяна Федосеева (женщины 500 м абсолют), Таир Бахыт (Inclusion 500 м абсолют). В нескольких категориях от 19 и свыше 70 лет среди мужчин на пьедестал почета поднялись Адиль Куйтенов, Олжас Галы, Евгений Осташев, Вадим Шулинов, Сергей Клеванов и Анатолий Гонаго. Среди женщин обладательницами золотых наград стали Асель Абдазимова, Дана Сакабаева, Татьяна Балакина. В сумме двух этапов среди мужчин лучшим стал 32-летний Евгений Ерыгин, а среди представительниц прекрасной части человечества – Джамиля Акмолдаева.

Все победители получили денежные сертификаты. Правда, Евгений Ерыгин и Виктор Маньков передали свои награды в поддерж­ку велоклуба VELOLEGEND.