КТК возобновил отгрузку нефти после плановой остановки нефтепровода

Нефть и Газ
113
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Основные работы на объектах морского терминала были закончены, передает Kazpravda.kz

Фото: cpc.ru

«После окончания основных работ на объектах Морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11.04.24 возобновлена отгрузка нефти», - говорится в сообщении компании.

Ранее в компании сообщали, что с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступили к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.

Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан, отметили в компании.

 

#нефть #КТК #отгрузка

Популярное

Все
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией
Вторая волна паводка, ожидаемая в Акмолинской области, уже заявила о себе
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Восстановительные работы начались в области Абай
Вода перекрывает автодороги республиканского значения
Мобилизованы все ресурсы
Газета без почтальона – как рыбак без удочки
В Балхаше бизнесу предложат землю под строительство новых зон отдыха
Гуманитарные грузы при помощи волонтеров доставляются в регионы
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Закон Республики Казахстан
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

КТК приостановил перекачку и отгрузку казахстанской нефти
Прекращено дело о злоупотреблении в отношении руководства «…
Глава Минэнерго не исключает природного характера разлива н…
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]