КТК возобновил отгрузку нефти после плановой остановки нефтепровода

Фото: cpc.ru

«После окончания основных работ на объектах Морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11.04.24 возобновлена отгрузка нефти», - говорится в сообщении компании.

Ранее в компании сообщали, что с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступили к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.

Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан, отметили в компании.