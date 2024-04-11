КТК возобновил отгрузку нефти после плановой остановки нефтепровода
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Основные работы на объектах морского терминала были закончены, передает Kazpravda.kz
«После окончания основных работ на объектах Морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11.04.24 возобновлена отгрузка нефти», - говорится в сообщении компании.
Ранее в компании сообщали, что с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступили к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.
Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан, отметили в компании.