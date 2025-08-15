Информацию о полном перечне видов транспорта предоставили в нацкомпании «КазАвтоЖол», сообщает Kazpravda.kz
По закону от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются следующие категории транспортных средств:
1. Специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:
- организации скорой медицинской помощи;
- аварийно-спасательных служб;
- правоохранительных органов;
- органов транспортного контроля;
- специальных государственных органов;
- Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований;
- Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;
- частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.
2. Автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;
- автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;
- грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;
- легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.
3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны. Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями. Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится.
В нацкомпании добавили, что для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальный запрос в «КазАвтоЖол» с приложением государственных номерных знаков транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов.