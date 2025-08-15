Кто может бесплатно ездить по платным дорогам

Дана Аменова
специальный корреспондент

Информацию о полном перечне видов транспорта предоставили в нацкомпании «КазАвтоЖол», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По закону от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются следующие категории транспортных средств:

1. Специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

- организации скорой медицинской помощи;

- аварийно-спасательных служб;

- правоохранительных органов;

- органов транспортного контроля;

- специальных государственных органов;

- Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований;

- Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;

- частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

2. Автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

- автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

- грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

 - легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.

3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны. Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями. Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится.

В нацкомпании добавили, что для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальный запрос в «КазАвтоЖол» с приложением государственных номерных знаков транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов. 

#КазАвтоЖол #автодороги #плата

