Кто ищет, тот найдет

Немного грустное предисловие

Баянаул – жемчужина Прииртышья, невероятно заворажи­вающий край с разнообразными очертаниями гор и красивыми озерами, овеянный легендами. Но вы удивитесь, когда узнаете, что большинство жителей области никогда не были в зимнем Баянауле. И это ничуть не преувеличение.

Так сложилось исторически – точка притяжения летнего турис­тического сезона, переполненная отдыхающими в июне и июле, закрывает свои гостеприимные двери уже осенью. Большинство домов отдыха, а их там свыше четырех десятков, принимают постояльцев исключительно летом. Поток приезжих в Баянаул резко сокращается в сентябре: вода в озере Жасыбай становится ледяной. К сожалению, бизнес интересует только пляжный туризм – быстро заработать, не особо вкладываясь.

О том, что есть потребность в зимнем профиле в Баянауле, что его нужно развивать, не первый год говорят власти региона. И подвижки есть. Сейчас непосредственно в курортной зоне Жасыбая работают пять домов отдыха, готовых принять гостей круглый год. К сожалению, кроме ночлега и бани, предложить им особо нечего.

И тем не менее, если вы захотите провести там праздничные выходные, встретить Новый год, то вам может и мест не хватить – спрос есть и номера бронируют заранее. Люди хотят уехать из шумного города и получить заряд энергии от природы. В зимнем Баянауле сказочно красиво – пусть и по горным тропам без квалифицированного гида (а это штучные спецы) ты не потопаешь, но к самым известным достопримечательностям – скале Баба Яга, пещере Коныр ­аулие – доберешься. Сотрудники природного государственного нацпарка Баянаула основные дороги чистят от снега.

Еще одна попытка ­сдвинуть с места зимний туризм в Баян­ауле – это горнолыжная база Мырзашокы, открытая в 2019 году. Размес­тили ее не в самой курортной зоне, а почти в 20 км от райцентра, вблизи села Каражар. И вот это было главной ошибкой инициаторов проекта.

Сама природа всеми силами противится, чтобы здесь было все идеально. Да, красоты этим местам не занимать, только вот снега лыжным трассам не хватает. Склоны горы, куда ведет канатная дорога и с которой туристы должны съезжать, обдуваются сильными ветрами – снег просто не задерживается, а вопрос искусственного оснежения не решен из-за отсутствия подачи воды. И вообще здесь частенько бывает непогода – бугельного подъемника нет, а канатку нередко отключают из-за буранов.

Неидеальность самой локации повлекла за собой и другие трудности: полноценного потока туристов здесь нет, соответственно, отдача не позволяет вложить еще больше в инфраструктуру. И дальше – как замкнутый круг. На базе нет гостиницы, нет полноценного кафе, а приезжающие на отдых хотят это видеть именно здесь, а не возвращаться в райцентр. Инвентарь тоже вызывает критические замечания. Да и нестабильный график работы делает свое злое дело и портит репутацию Мырзашокы. И все же сюда приезжают целенаправленно…

И на голом энтузиазме уедешь!

Но не для всех туристов точка притяжения – Мырзашокы. Опытные путешественники знают, что озеро Торайгыр – одно из самых красивых мест Баянаула.

О своем опыте зимнего отдыха в Баянауле рассказали члены павлодарского объединения «Дом географии – ПавГео». Все они любители путешествовать, искать новые впечатления, узна­вать родной край. И спонтанную идею поехать на выходные в Баянаул сразу же поддержали примерно 20 человек.

– Кто-то ездит исключительно на Жасыбай, но не менее красивое озеро в Баянауле – это Торайгыр. И мы знаем, что в мягкую зиму там хорошо: из-за особенности расположения ветра почти всегда выдувают снег со льда озера, даже полируют его местами, поэтому нам захотелось покататься там на коньках, – рассказывает член ПавГео, журналист Акмарал Есимханова.

Поехали на два дня с ночевкой – кто-то с семьями, с детьми. Где остановиться компанией, уже знали: фотограф-путешественник Алексей Усов не раз бывал в этих местах именно в походах. Поэтому без проблем арендовали большой частный дом – его сдает знающим туристам местная жительница. К слову, шумную компанию с алкоголем здесь вряд ли бы приняли – таковы местные особенности, а вот для семейных отдыхающих двери открыты.

– Помимо энтузиазма, у нас у всех было понимание – здесь не будет сервиса. Здесь не попьешь молотого кофе, не будет идеального завтрака на выбор, и даже теплого туалета в здании или душа, – продолжает Акмарал. – Мы ехали для заряда бодрости и прикосновения к природе. Сами нашли себе занятие – прогуляться по горам и главное – покататься на коньках, для чего везли их с собой.

Соответственно, спартанские условия дали серьезную экономию – поездка на человека обошлась чуть более чем в 10 тыс. тенге. На еду, проезд, проживание просто скинулись в общий котел, распределили обязанности. Сами готовили: ели кашу, макароны по-флотски и борщ, приготовленные в ведре. Специфично, но они были готовы к таким условиям. И очень хорошо провели время. Зимой стоит побывать в Баянауле, говорят члены «Дома географии» и даже те, кто в этой поездке был в заснеженном Бая­не впервые.

Одним из организаторов этой поездки был член ПавГео Артем Супоня, руководитель турклуба «Орлан». Он добавил, что поездка действительно была интерес­ной – благодаря настрою самих отдыхающих. И взрослые, и дети хотели увидеть красивые места, развлечься. Но взрослым это было проще сделать. А вот для ребятишек в зимнем Баянауле трудно найти отдых, соответст­вующий возрасту.

– Долго кататься на коньках не всем под силу, ходить в горы еще сложнее – ребятам просто длины ног не хватает, чтобы преодолевать заснеженные склоны. А каких-то организованных развлечений просто нет, даже обычных горок, – говорит турист.

Из инфраструктурных плюсов поездки в Баянаул Артем отметил качество трассы – еще лет пять назад дорога до Баяна была испытанием и нервов, и транспорта, сейчас с этим нет проблем.

А в самом нацпарке созданы условия для туристов, которые хотят посетить пещеру Коныр аулие: и дорога к этой горе расчищена, и лестница, ведущая непосредственно к достопримечательности, позволяет добраться туда при любой физической подготовке. И вот эти локации дарят эмоции и впечатления – то, за чем и едут люди в этот край…

Спрос есть, с предложением – проблема

Не все туристы готовы потратить немало усилий, чтобы самостоятельно организовать такую поездку. Люди, может, и готовы к спартанским усилиям, день-два без кофе и душа ради душевной гармонии можно потерпеть. Особенно когда альтернативы рядом нет. Но вот найти контакты местных жителей, подобрать транспорт – та еще заморочка.

Местные же турфирмы в большинстве своем не рассматривают Баянаул как перспективное направление. И тем не менее и в этом блоке есть энтузиасты, которые смогли занять предпринимательскую нишу и организовать туры выходного дня в Баянаул. Одна из них – гид-экскурсовод с многолетним стажем, любящая и знающая Баянаул Оксана Иванченко. Около трех лет она помогает павлодарцам с отдыхом – организовывает трансфер, проживание, питание и самое главное – пешие походы, экскурсии.

– Большим толчком для зимнего туризма в Баянауле дейст­вительно стала горнолыжная база Мырзашокы. Люди за неимением большего, ведь не все могут позволить себе Шымбулак или Шерегеш, хотят там покататься на сноубордах, лыжах, тюбингах, – рассказывает предприниматель. – А еще стало популярным катание на коньках на Торайгыре, но туда надо ехать со своим инвентарем.

Оксана отмечает, что всех ее клиентов можно разделить ус­ловно на две группы: кто едет на горнолыжку с надеждой на активный отдых и кто хочет просто побывать на природе. И вот вторым проще. Инфраструктуре в зимнем Баянауле Оксана ставит «пятерку», правда, по десятибалльной шкале. Признается, что опыт помогает преодолеть сложности. А к ним нужно быть готовым – на Мырзашокы минимальные условия, найти хорошее кафе, даже в райцентре, непросто, домов для ночлега – единицы.

– Нам все-таки не хватает сервиса и ответственности. Не раз случалось, что дома отдыха – и летом в том числе – перепродавали места, которые ты до этого забронировал. Приезжаешь – а тебя уже не ждут. Детей встречать готовы не все. Многие школы области ездили со мной на экскурсии в Баянаул, а ведь это ответственность – элементарно не все готовы предложить комплексное питание, – отмечает Оксана. – И на Мырзашокы, бывало, приезжаем, а база без всяких объявлений не работает. Активности местным жителям не хватает. Сейчас люди, которые приехали самостоятельно на Жасыбай – пусть в те же пять домов отдыха, – ничем не заняты. А как же конные прогулки, а как же пешие туры по достопримечательностям, а как же история и аутентичная атмосфера? Даже такси до горнолыжной базы найти трудно – никто не хочет везти, хотя экономически это выгодно.

А ведь в Баянауле есть что показать туристам. Главное, чтобы об этом знали и сами организаторы поездок. Как гид, Оксана проводит экскурсии по природным достопримечательностям, рассказывает об истории края, о реликтовых растениях, приводит гостей к наскальным рисункам – их, кстати, и зимой можно посмотреть. И уверена, что у Баянаула есть большая перспектива и запрос со стороны туристов: людям нужны природа, красота плюс обустроенность и интересная подача.