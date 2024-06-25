Кто на выдумку хитер?

На заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции первый заместитель главы Антикоррупционной службы Алматинской области Айдос Мамыт сообщил, что в ходе проведенного анализа выявлены факты не­обоснованного назначения АСП 43 жителям региона. Районными отделами занятости и социальных программ этим гражданам выплачено свыше 45 млн тенге. Установлены и факты регистрации несовершеннолетних и пенсионеров в качестве индивидуальных помощников инвалидов, что по закону запрещено. Таковым лицам было выплачено в общей сложности 22 млн тенге.

По данным областного депар­тамента Агентства РК по противодействию коррупции, с начала года в регионе совершено 47 коррупционных преступлений. Установлены факты хищения средств путем начисления завышенных заработных плат работникам бюджетных сфер на общую сумму более 26 млн тенге. Выявлено 10 «мертвых душ» – граждан, фактически не работавших, однако получавших зарплату.

Участники встречи обсудили также вопрос завышения цены строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чунджа Уйгурского райо­на. На эти цели в 2019 году из госбюджета выделялось свыше 1 млрд тенге. Однако год спустя строящийся ФОК обрушился из-за нарушений, допущенных подрядной компанией. В итоге объект вошел в список проблемных долгостроев, ведутся судебные разбирательства между областным управлением строительства и генподрядчиком.

К слову, практика необоснованного начисления адресной социальной помощи в регионе существует еще с 2019 года. Тогда уполномоченными службами было выявлено свыше 6 500 семей, скрывавших свои доходы, чтобы незаконно получить поддержку государства. Выяснилось, что 217 получателей АСП занимались малым бизнесом, приносящим хорошую прибыль. В собственности других предприимчивых граждан значились просторные коттеджи, дорогие машины, табуны скота.

Аналогичные факты нарушений выявляются и сейчас. В ряде случаев участковые комиссии, возглавляемые акимами сельских округов, выносили заключения о нуждаемости местных жителей в господдержке, не обследуя их материально-бытовое положение.