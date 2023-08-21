Куат Хамитов объявил свой бой с топовым россиянином

Казахстанский боец Куат Хамитов (24-8-1) проведет поединок с известным российским файтером Александром Шлеменко (62-15-1), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: instagram.com/kuat__khamitov

«Официально! Александр Шлеменко vs Куат Хамитов. 20 августа с главой лиги Top Fight Маратом Сидикеевым была достигнута договоренность о проведении боя с легендой российского ММА Александром Шлеменко. О месте и дате проведения турнира узнаете позже», — написал Хамитов на своей странице в Instagram.

Свой последний бой Куат Хамитов провел в мае: он выступил на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы, где победил единогласным решением судей российского бойца Залимхана Юсупова (19-15).

Александр Шлеменко в последний раз выходил в клетку в июле и засабмитил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру (25-15-1).