Весна — время обновлений и новых впечатлений, и путешествия становятся отличным способом насытить этот сезон яркими событиями. В 2025 году казахстанцы ищут не только привычные курорты, но и неизведанные направления, которые обещают удивить. О том, куда стоит отправиться в этом году, и какие новинки туризма окажутся в тренде, корреспонденту Kazpravda.kz рассказал менеджер столичного турагенства Алишер Бектуров

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Он отметил три самых популярных и продаваемых направления.

«Турция, Египет и Вьетнам — вот те направления, которые пользуются стабильным спросом уже несколько лет подряд. Особенно в весенне-летний период, когда казахстанцы стремятся выбрать теплые пляжные курорты», — говорит Алишер.

Он отметил, что Турция остается одним из самых популярных и доступных направлений для казахстанцев.

«Это идеальный вариант для семейного отдыха и тех, кто хочет насладиться солнечными днями на Средиземноморье. Минимальная стоимость тура в Турцию на апрель месяц на двоих начинается от 550 000 тенге, что делает ее доступной для большинства туристов. Пятизвездочные отели могут стоить от 950 000 до 1 100 000 тенге. Турция интересна не только пляжами, но и богатым культурным наследием, которое можно исследовать, посетив Стамбул, Эфес и другие исторические города», - рассказал менеджер.

Он добавил, что Египет давно стал символом пляжного отдыха и дайвинга.

«Шарм-эль-Шейх и Хургада продолжают привлекать туристов своими идеальными пляжами и возможностями для подводных исследований. Цены на отдых в Египте на двоих начинаются от 420 000 тенге за тур в 3* отель. В пятизвездочных отелях цены варьируются от 620 000 до 700 000 тенге. Египет — это не только пляжи, но и огромные исторические памятники, такие как пирамиды Гизы и Луксор, которые ежегодно привлекают тысячи туристов», - отметил собеседник.

Он добавил, что Вьетнам продолжает набирать популярность среди казахстанцев благодаря своей экзотической атмосфере и доступным ценам.

«Вьетнам идеально подходит для тех, кто хочет совместить отдых на пляже с культурными экскурсиями. Минимальная стоимость тура в Нячанг во Вьетнаме на двоих составляет около 500 000 тенге в 3* отеле. А если выбрать более комфортные отели, цены могут быть от 650 000 до 700 000 тенге. Вьетнам славится не только своими пляжами, но и уникальной природой, историей и кухней. Это направление отлично подходит для тех, кто хочет исследовать культуру и насладиться экзотикой», - рассказал Алишер.

Среди быстро набирающих популярность направлений молодой человек выделил новое направление: Дананг во Вьетнаме.

«В последнее время все больше казахстанцев начинают интересоваться городом Дананг, который стал новым курортом во Вьетнаме. Рейсы в Дананг начали вылетать совсем недавно, и этот курорт с каждым годом становится все более популярным среди наших туристов. Дананг — это не просто пляжный курорт. Город окружен удивительными природными пейзажами, включая знаменитые горы и пляжи, а также многочисленные храмы и пагоды. Этот курорт — идеальный выбор для тех, кто ищет спокойный отдых вдали от переполненных туристических мест, но с высоким уровнем сервиса. Минимальная стоимость тура на двоих в Дананг на апрель начинается от 530 000 тенге для 4* отеля, а в 5* отеле цена может колебаться от 650 000 до 700 000 тенге», - проинформировал спикер.

Среди бюджетных и наиболее выгодных в плане стоимости Алишер также выделил Грузию.

«Эта страна предлагает выгодные условия для отдыха с доступными ценами на проживание и еду, что делает его привлекательными для казахстанцев. Грузия — это не только дешевые туры, но и качественный сервис. Цены на еду и продукты в этой стране аналогичны нашим, что делает их очень комфортными для туристов с разными бюджетами. Грузия особенно хороша своими винными регионами и горными пейзажами», - рассказал он.

Алишер добавил, что Таиланд также не теряет своей актуальности.

«Каждый год туристы приезжают сюда не только ради пляжного отдыха, но для того чтобы насладиться активными видами отдыха, такими как серфинг, дайвинг и поездки по джунглям. Цена тура в Таиланд на двоих в 3* отеле начинается от 500 000 тенге, а в 5* отеле — от 570 000 до 650 000 тенге. Таиланд привлекает не только пляжами, но и своей культурой, уникальной кухней и богатой историей. Это место идеально подходит как для семей, так и для активных путешественников», - рассказал собеседник.

Среди популярных направлений Алишер отметил Катар — новое, но быстро развивающееся направление для казахстанцев.

«Эта страна привлекает путешественников своим роскошным сервисом, современными отелями и экзотической культурой. Катар предлагает высококлассный сервис, современную архитектуру и уникальные культурные особенности, которые привлекают все больше туристов. Минимальная стоимость тура в Катар на двоих составляет 360 000 тенге для 3* отеля, а в 5* отеле — от 430 000 тенге. Все больше казахстанцев выбирают для своего отпуска это направление, но это еще не массовый туризм»,- признался Алишер.

Он добавил, что для любителей экологического туризма казахстанцы выбирают Вьетнам и Таиланд.

«В 2025 году на пике популярности будет экологический туризм, и страны, такие как Вьетнам и Таиланд, активно развивают курорты, ориентированные на сохранение природы и устойчивое развитие. Таиланд и Вьетнам предлагают туристам уникальные природные маршруты, заповедники и экологически устойчивые отели. Эти страны идеально подходят для тех, кто хочет отдохнуть и при этом заботиться об окружающей среде», - отметил спикер.

По словам Алишера, 2025 год обещает быть интересным для путешественников, в будущем будет больше направлений, которые заинтересуют казахстанцев своим сочетанием качества, экзотики и доступных цен. Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и другие курорты по-прежнему будут на пике популярности, но новые направления, такие как Дананг и Катар, также привлекут внимание путешественников.

Он пожелал своим соотечественникам выбирать идеальные направления для себя, учитывая свой бюджет, интересы и предпочтения, и наслаждаться каждой минутой, проведенной в кругу своих любимых, родных или друзей.