Куда пропали стадионы и залы?

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Бейсенбаев Аскар
корреспондент

На прошедшей неделе глава спортивного ведомства страны провел рабочую встречу с депутатами Мажилиса, где озвучил очень интересные цифры, касающиеся спортивной инфраструктуры республики.

В частности, Ермек Маржикпаев рассказал, что после проведения масштабной инвентаризации для определения реальной потребности и ревизии действующих спортобъектов из свыше 43 тыс. не подтвердилось наличие более 7 тыс. объектов! То есть они существуют только на бумаге.

Отметим, что, согласно данным Министерства туризма и спорта, возглавляет «уровень несоответствия» Павлодарский регион, далее следуют Карагандинская и Северо-Казахстанская области. В это же время наименьшее расхождение со статданными показали Жамбылская область, а также Алматы и Кызылординская область.

Для устранения выявленных недостатков спортивное ведомство страны утвердило План мероприятий на 2024–2026 годы, который включает строительство, реконструкцию и ремонт 414 объектов с приоритетом на сельскую местность. Повышение доступности спортивных объектов (по итогам 2023 года – 52% на тысячу человек) находится на особом контро­ле государства. Правительством утвержден график по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению шести действующих спортивных объектов. В 2023-м наблюдалось отставание от плана строительства по 52 объектам в 15 регионах.

Также Ермек Маржикпаев указал на отсутствие школ-интернатов и колледжей подготовки спортивного резерва в шести регионах и несоответствие сети детско-юношеских спортивных школ в Алматы минимальным госнормативам. В этой связи необходимо открытие спортивных школ, интернатов, колледжей олимпийского резерва в Астане и Шымкенте, областях Абай и Улытау, Алматинской и Мангистауской, а также трех детско-юношеских спортивных школ в Алматы за счет средств местных бюджетов, подчеркнул он.

Влияют ли такие приписки на развитие спорта в Казахстане? Конечно же, влияют. Да еще как! Знают ли об этом в госорганах, причем на самом высоком уровне? Да, знают. И благо, что не скрывают эти неприглядные факты.

Недаром сфера спорта подвергается и очень серьезной критике со стороны Главы государства, который требует кардинальных перемен, особенно по итогам провальных выступлений наших атлетов на последних Олимпийских играх и Азиаде. Отметим, что нынешний руководитель спортивного ведомства страны намерен провести серьезное реформирование. Одним из первых шагов стало сокращение видов спорта, финансируемых государством. Не последнюю роль в этом процессе сейчас играют и общественные организации, и депутаты.

На высокий уровень коррупции в сфере спорта указывает Антикор, который с начала этого года (по данным на апрель) зарегистрировал 39 коррупционных преступлений. В агентстве также недовольны тем, что, несмотря на увеличение бюджета отрасли за последние шесть лет до 1,4 трлн тенге (по данным Минспорта, в год выделяется 300 млрд, из них из республиканского бюджета – 62 млрд ), рейтинг Казахстана­ в мировом спорте снизился. Что происходит? Наверное, таким воп­росом задаются не только в главном антикоррупционном ведомстве страны. А вот насколько исправится это положение, мы, надеюсь, узнаем в самом скором времени.

#Спорт #футбол

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