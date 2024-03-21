Куда смотрит школа?

При проверках выяснилось, что в школах региона были трудоустроены три человека, ранее привлеченные к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, за сокрытие фактов избиений и других противоправных действий, совершенных старшеклассниками, к административной ответственности привлечены пять директоров школ.

В надзорном ведомстве рассказали, что в шестнадцати государственных и одной частной школе выявлены факты свободного доступа к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к данным сайтам ограничен, виновные лица привлечены к административной ответственности.

«Всего проверкой охвачено 129 государственных и 11 частных школ, по результатам внесено 91 представление об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 долж­ностных лиц. Одно лицо привлечено к уголовной ответственности за использование поддельного диплома, по аналогичным фактам начато еще два досудебных расследования, при­остановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму 353 млн тенге», – уточнили в областной прокуратуре.