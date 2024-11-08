Культурное наследие Казахстана представили на выставке в Казани

Фото: пресс-служба МКИ РК

Более 80 экспонатов из фонда Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» представили на выставке в Казани, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Посетителям представлены уникальные экспонаты, которые отражают богатое культурное наследие и значимость великих деятелей. Среди них - личные вещи, книги, рукописи, а также произведения искусства, связанные с такими выдающимися личностями, как Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов.

Особое внимание уделено творчеству художника Абильхана Кастеева, чьи работы раскрывают глубину национальной культуры и истории.

Среди экспонатов также домбра, мужской охотничий пояс, дубинка и боевой топорик, которые напоминают о жизненной силе и мудрости великого поэта Абая, и книги из медресе, в котором учился Абай.