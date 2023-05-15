Культурное наследие

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Елена Брусиловская

В Алматы на базе школы-гимназии № 5 прошел ІІІ Международный форум детских и молодежных инициатив «Великий шелковый путь – путь диалога», организованный Международным центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

 

Фото Дины Лукьянец

«Культура спасет мир, если мы спасем культуру» – слова легендарного поэта Олжаса Сулейменова стали главным посылом для участников форума, который собрал школьников города, а также музыкальные коллективы «Балауса», «Күн әлемi», студию танца «Апельсин», ансамбль домб­ристов «Дала сазы», оркестр «Русские узоры». Ребята из Колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева демонстрировали свои поделки из керамики, металла и дерева.

Еще во время проведения первого форума Олжас Сулейменов отметил, что подобные встречи станут знаковыми события­ми для молодежи Казахстана, великолепной возможностью передать ей эстафету мира. Это действительно так: в солнечный весенний день в Алматы на III Международный форум «прилетели» слова приветствия и поддержки из Москвы, Бишкека, Баку и Душанбе.

«Мы рады, что этот праздник проходит на благословенной земле Казахстана, и надеемся, что география его участников будет расширяться с каждым годом», – говорится в приветственных письмах.

– Стало доброй традицией собираться каждую весну на форуме детских и молодежных инициатив «Великий шелковый путь – путь диалога», ведь он преследует благородную цель сохранения и приумножения культурного наследия, укрепление взаимного уважения между представителями разных этносов. Сейчас подрастает талантливое поколение созидателей, и плоды творчества нашей молодежи сделают Казахстан еще более узнаваемым на мировой арене, – отметила директор школы-гимназии № 5 Сауле Жумабекова.

Руководитель отдела науки Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Валерий Толмачев подчеркнул, что участникам форума близки идеи мира и межкультурного диалога.

– С давних времен люди путешествовали по Великому шелковому пути, он был не только торговой караванной дорогой, но и местом обмена знаниями, идеями, культурами и верованиями, что повлияло на развитие всех евразийских народов. Казахстан, находясь в центре евразийского континента, является перекрестком дорог, соединяя север и юг, запад и восток. И нашей казахстанской молодежи выпала огромная честь содействовать развитию этого диалога, – говорил Геннадий Толмачев.

О том, что культурное наследие – наше общее достояние, которое надо оберегать, приумножать и передавать из поколения в поколение, говорили генеральный секретарь Национальной федерации клубов ЮНЕСКО РК Шинар Муханова, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по педагогике и подготовке учителей при КазНПУ им. Абая Ильдана Халитова и другие почетные гости праздника.

– Гостеприимство всегда было отличительной чертой казахского народа, поэтому в дальнюю дорогу наши предки отправлялись без боязни, знали, что если даже появятся трудности, их в беде не оставят. Это умение дружить, помогать друг другу наши педагоги воспитывают и в нас. Сегодня мы увидели, сколько вокруг талант­ливых ребят. А казахские, башкирские, русские, венгерские, индийские танцы в их исполнении продемонстрировали яркую межэтническую палитру нашего многонационального Казахстана, где дружно живут и сотрудничают люди разных национальностей, – сказал девятиклассник школы-гимназии № 5 Ербосын Ернур.

В числе партнеров ІІІ Международного форума детских и молодежных инициатив «Великий шелковый путь – путь диалога» выступили Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО, управление образования города Алматы, клубы ЮНЕСКО из стран Центральной Азии, России, республиканские детские газеты «Ұлан», «Дружные ребята» и другие организации.

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